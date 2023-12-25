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佳節不快樂！ 日高島屋「千元耶誕蛋糕」 傳百起嚴重塌陷災情

日本知名「高島屋」推出的耶誕節蛋糕，近日傳出220起蛋糕變形損毀的災情，許多消費者抱怨收到的蛋糕，與當初訂購頁面的模樣完全不一樣。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本知名「高島屋」推出的耶誕節蛋糕，近日傳出220起蛋糕變形損毀的災情，許多消費者抱怨收到的蛋糕，與當初訂購頁面的模樣完全不一樣。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2023/12/25 15:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕佳節到來，不少人會提早訂購節慶限定的美味食物，以便在耶誕派對上或在家獨自享用。然而，日本知名大型連鎖百貨公司「高島屋」卻傳出重大出包，截至24日下午接獲220個客訴，許多顧客表示收到向該公司訂購的蛋糕後，卻發現蛋糕嚴重塌陷、變形狀況，各種超慘的蛋糕照也在網上掀起熱議。

綜合日媒報導，高島屋在今年耶誕街推出「Les Sens」的草苺蛋糕，一份要價5400日幣（約新台幣1199元），僅開放網路預購，並且賣出2900個。然而，本來應該是以冷凍狀態送來的蛋糕，卻傳出有不少消費者在收到蛋糕、拆開盒子發現，裡面的蛋糕變得面目全非，與當時訂購頁面的示意圖相比，除了食材，其他部分完全都沒有任何相似之處。

對此，收到瑕疵蛋糕的大批消費者，紛紛將這些變得稀巴爛的蛋糕照片，PO到網上控訴，掀起大批網友討論，「這一定要賠錢的吧」、「一想到期待已久的蛋糕變成這副模樣，就讓人淚流不止」、「看起來就不像是能夠送物流的形狀和包裝，這是高島屋負責人的疏失」、「似乎有客人反應是『以變形狀態被冷凍住』，代表可能不是運送時，而是冷凍前就塌了」。

根據高島屋的說法，他們自23號起，就陸續有民眾反應收到的蛋糕變形損毀，截至24日下午，已經確認有220起災情。高島屋已向大眾公開致歉，並開放消費者陳情，視狀況承諾願意退費，至於發生大規模出包的原因，他們則表示目前尚不清楚問題是在製造到交付的哪個階段發生，正在緊急進行調查，同時承諾未來會努力加強管理體制。

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