佳節不快樂！ 日高島屋「千元耶誕蛋糕」 傳百起嚴重塌陷災情
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕耶誕佳節到來，不少人會提早訂購節慶限定的美味食物，以便在耶誕派對上或在家獨自享用。然而，日本知名大型連鎖百貨公司「高島屋」卻傳出重大出包，截至24日下午接獲220個客訴，許多顧客表示收到向該公司訂購的蛋糕後，卻發現蛋糕嚴重塌陷、變形狀況，各種超慘的蛋糕照也在網上掀起熱議。
綜合日媒報導，高島屋在今年耶誕街推出「Les Sens」的草苺蛋糕，一份要價5400日幣（約新台幣1199元），僅開放網路預購，並且賣出2900個。然而，本來應該是以冷凍狀態送來的蛋糕，卻傳出有不少消費者在收到蛋糕、拆開盒子發現，裡面的蛋糕變得面目全非，與當時訂購頁面的示意圖相比，除了食材，其他部分完全都沒有任何相似之處。
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對此，收到瑕疵蛋糕的大批消費者，紛紛將這些變得稀巴爛的蛋糕照片，PO到網上控訴，掀起大批網友討論，「這一定要賠錢的吧」、「一想到期待已久的蛋糕變成這副模樣，就讓人淚流不止」、「看起來就不像是能夠送物流的形狀和包裝，這是高島屋負責人的疏失」、「似乎有客人反應是『以變形狀態被冷凍住』，代表可能不是運送時，而是冷凍前就塌了」。
根據高島屋的說法，他們自23號起，就陸續有民眾反應收到的蛋糕變形損毀，截至24日下午，已經確認有220起災情。高島屋已向大眾公開致歉，並開放消費者陳情，視狀況承諾願意退費，至於發生大規模出包的原因，他們則表示目前尚不清楚問題是在製造到交付的哪個階段發生，正在緊急進行調查，同時承諾未來會努力加強管理體制。
← ネットで会う約束をした人— お侍さん （@ZanEngineer） December 25, 2023
→ 実際に来た人 pic.twitter.com/Fu0jLBqrl7
初めてネットでクリスマスケーキ予約したけど届いたらぐちゃぐちゃ— ndakr （@ndakr3） December 23, 2023
高島屋なら大丈夫かなと思ったけど配送だとこんなものなのか？わからん pic.twitter.com/KwAEkwSG4K
【崩壊】高島屋クリスマスケーキ被害者の会【2023】 https://t.co/o0nVMoAMxZ #Togetter @togetter_jpより— 人修羅 （@outlawstar4） December 23, 2023
これはひどい
通販で頼むから…と言いたいところだが、確か定番のオタク向けのケーキ通販あったはずだしそこで問題起きた話なんて聞いたことないのでやっぱり店の問題なのかな。 pic.twitter.com/R92MH35zJF
【悲報】老舗デパート“高島屋”のクリスマスケーキ購入者さん、グチャグチャに潰れたケーキが届き阿鼻叫喚— 滝沢ガレソ???? （@takigare3） December 23, 2023
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もはやケーキが原型をとどめていないケース、頼んでいないケーキが届くケースなど無法地帯
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地獄のクリスマスが幕を開ける@TakashimayaE @shinjuku_tweb https://t.co/MqC0N8s0IZ pic.twitter.com/xaUNErAE9j