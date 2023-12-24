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俄羅斯推出全國產電動車「Amber」 挨批是世界最醜車

莫斯科理工大學推出的全零件國產新型電動車原型「Amber」，遭譏是「世界最醜車」。（圖擷自社群平台「X」）

莫斯科理工大學推出的全零件國產新型電動車原型「Amber」，遭譏是「世界最醜車」。（圖擷自社群平台「X」）

2023/12/24 23:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭開戰後，許多主要國家都對俄羅斯祭出多項經濟制裁，使俄羅斯經濟面臨衰退的困境。然而近日，莫斯科理工大學竟推出了一款零件全國產的新型電動車原型「Amber」。不過最引人注目的並非其性能和規格，而是它奇特的外觀。

《Motor1》報導，由莫斯科理工大學（Moscow Polytechnic University）所推出的電動車原型「Amber」將於2025年由汽車製造公司Avtotor在俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）的車廠進行製造。其特殊的外觀引發了廣大的討論，許多人表示它將擊敗飛雅特的Multipla，成為「世界最醜車」。

Avtotor曾是寶馬（BMW）、通用（GM）、起亞（Kia）、以及現代（Hyundai）等知名汽車品牌的汽車代工商。然而在俄羅斯入侵烏克蘭後，這些公司紛紛退出俄羅斯市場，使得Avtotor不得不尋找新的機會。

「Amber」的規格包括里程數、功率、充電功能等詳細資訊尚未發布，但其凸出的車頭燈和位於非傳統位置的前左右車窗成功引起了人們的注意。

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