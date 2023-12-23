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不准唱衰經濟！劉紀鵬等8名分析師 從中國社群平台消失

中國經濟與股市低迷，促使中國領導階層下令不得唱衰經濟。（法新社資料照）

中國經濟與股市低迷，促使中國領導階層下令不得唱衰經濟。（法新社資料照）

2023/12/23 23:01

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，包括劉紀鵬等中國一些最知名的經濟分析師開始從社群媒體上消失，此現象顯然是為了限制他們對中國低迷的經濟與股市發表評論。經檢視，至少8名分析師無法在社群網絡平台，上傳新貼文或獲得新追蹤者。

報導說，其中一人是中國政府顧問、中國政法大學資本金融研究院的院長劉紀鵬，他最近呼籲散戶不要投資中國股市，自本月初以來，他沒有在社群媒體上發文，而用戶也不能再關注他的帳號。當CNN試圖在抖音、今日頭條等應用程式上關注他的帳號時，得到的訊息是：「由於違反平台規則，因此無法關注該用戶」。

報導說，此事態進展時機上正值上週舉行的中共中央經濟工作會議，做出「加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論」的決定。

中國國安部隨後在官方微博上要求博主，不要在社群媒體上發表唱衰中國經濟的言論，因為「經濟領域是大國競爭的重要戰場，經濟安全是中國國家安全的重要組成部分」。

華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立指出，中國經濟一團亂，習近平領導階層毫無頭緒，因此他們的應對措施就是讓評論人士保持沉默，「北京擔心越多唱反調的人散播負面情緒，將進一步使消費者信心下跌」。

然而專家認為，中國經濟缺乏透明度，恐更加讓全球投資人卻步。中國商務部數據顯示，11月流入中國的外國直接投資已降至近4年來最低水準。倫敦大學亞非學院教授曾銳生表說，「中國政府對中國關鍵的經濟分析越是審查，西方投資人就對中國經濟狀況越憂心」。

目前在中國社群媒體上遭禁言的知名分析家，除1990年代協助草擬中國證券法的劉紀鵬外，還包括深圳東方港灣投資管理公司董事長但斌、財經博主洪榕、投資研究機構格隆匯創辦人陳守紅（格隆）。

根據自由亞洲電台統計，其他遭封殺的還包括知名評論家水皮、經濟學者馬光遠、財經作家吳曉波、原中金財富證券資深投資顧問徐曉宇。

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