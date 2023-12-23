俄軍還在苦戰......莫斯科名流大開裸體趴 普廷教女也參加

莫斯科夜店20日晚間的裸體主題趴參加者衣不蔽體。（取自Telegram頻道：t.me/bazabazon/23912）

2023/12/23 20:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕當俄羅斯士兵持續在烏克蘭前線苦戰之際，俄國知名網紅、也是媒體主持人伊弗列瓦（Nastya Ivleeva），日前在莫斯科夜店主辦一場裸體主題派對，參加者包括藝人、名流，以及普廷的教女蘇布查克。這場派對參加者衣不蔽體狂歡的照片流出後，引起俄羅斯國內支持總統普廷捍衛「傳統價值」的愛國派人士惱怒，要求執法單位調查、懲處。

俄羅斯獨立新聞網站《梅杜扎（Meduza）》報導，這場派對20日晚間在莫斯科著名夜店Mutabar舉行，門票一張100萬盧布（約33萬台幣），參加者包括歌手基爾科羅夫（Philipp Kirkorov）、米利亞夫斯卡亞（Lolita Milyavskaya）、藝名Vacio的饒舌歌手瓦西列夫（Nikolay Vasilev），以及曾參選總統的社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）等名人。

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派對主題為「裸體幻想」，服裝要求是「幾乎裸體」，參加的賓客，男性多半半裸，女性身著半透明薄紗、蕾絲內衣，Vacio甚至全身上下只有腳上、私處套上襪子，伊弗列瓦身上，還戴著一條價值約25萬美元（約777萬台幣）的鑽石鍊子，極盡奢華。

狂歡畫面流出後，立刻引起保守派運動人士，和所謂「Z字愛國者」陣營的撻伐，指俄羅斯還忙著在烏克蘭作戰，這些人卻如此紙醉金迷，一些激進捍衛俄國傳統價值團體，要求內政部、檢察總長等機關，調查違反禁止同性、雙性戀、跨型別者（LGBT）活動的刑事罪嫌。

普廷向來以捍衛俄羅斯傳統價值、對抗西方「自由」自居，發動侵烏戰爭時，也提到是要防止俄國傳統價值遭破壞。而蘇布查克據稱是普廷的教女，她父親是普廷的法學教授、政治導師，前聖彼得堡市長安納托利．蘇布查克（Anatoly Sobchak）。

親政府組織「安全網際網路聯盟」負責人米祖林納（Ekaterina Mizulina）21日說，「我們在前線的士兵，絕對不是為了這種事情而戰」，「這些狂歡者就像對著政府實施的這整套政策腳上開了一槍」。「聯邦安全與肅貪計畫」（FPBK）團體負責人波洛丁（Vitaly Borodin）發文批評「他們在想什麼？一場特別軍事行動還在進行。我們的社會不知道該說些什麼」。

《華盛頓郵報》報導，普廷的忠實政治宣傳者、政論節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）痛斥，「國家還在打仗，但是這些野獸、廢物卻在搞這些」力挺侵烏行動的軍事部落客「dva_majors」說，「這些瘋子如此行徑，是因為這場戰爭離他們非常遙遠」。

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