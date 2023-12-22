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民族主義狂潮消退！中國運動品牌巨頭李寧、安踏 市值蒸發7770億元

在民族主義購買熱潮消退後，李寧今年股價重挫70%。（彭博資料照）

在民族主義購買熱潮消退後，李寧今年股價重挫70%。（彭博資料照）

2023/12/22 23:50

〔編譯魏國金／台北報導〕多年來，中國最大運動品牌因民族主義熱潮，贏得消費者與投資人青睞，而西方競爭者則在中國舉步維艱，但如今民族主義的購買行為正在消退，導致中國運動品牌巨頭李寧、安踏的股價重摔，他們在中國消費支出全面放緩之際，高估了市場需求。

華爾街日報報導，李寧今年股價暴跌70%，創多年低點，成為香港恒生指數表現最差的個股之一。安踏體育用品今年市值減少28%，表現也落後大盤。根據FactSect估計，這兩家中國運動用品公司的市值蒸發了250億美元（7770億台幣）。

報導說，成立34年的李寧是中國消費者狂熱購買本土品牌的最大獲益者之一。2021年中國公民開始抵制耐吉、愛迪達與Puma等歐美品牌。這些公司在美國政府指控新疆發生強迫勞動與人權侵犯事宜後，宣布不使用新疆棉或紡織品。

李寧與其他中國品牌公開宣布支持新疆棉。中國媒體將李寧描繪成對抗西方「抹黑」中國的最前線。結果2021上半年，李寧與安踏的銷售飆漲逾50%，此後持續成長。

今年初中國解除防疫封鎖措施，中國消費者對本國品牌的偏好，再度提振國產運動品牌的銷售。然而問題在第三季出現。知情者透露，十月間，李寧的管理階層在與投資人及分析師的一場會議上表示，公司的銷售成長面臨壓力，庫存是每月銷售量的5倍。

晨星（Morningstar）分析師Ivan Su說，「民族主義的購買行為正在消退，過去兩年李寧收效極佳的魔力已經失去」。他補充，耐吉與愛迪達在中國的業績正改善。

中國的消費正經歷疲軟且不均的復甦。高端與低端市場的表現優於李寧所處的中間市場。李寧多數的跑鞋售價在30美元至60美元之間（930至1865元台幣），不到耐吉的半價，但遠高於廉價的中國品牌。

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