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不讓中國廉價傳統晶片制霸 美可能加徵關稅反制

美國對中國的晶片反制措施，已擴大至傳統晶片領域。（路透資料照）

美國對中國的晶片反制措施，已擴大至傳統晶片領域。（路透資料照）

2023/12/22 22:45

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國商務部將開始蒐集中國傳統晶片（legacy chip）生產的訊息，追蹤美國企業對中國技術的依賴深度，避免重演鋼鐵與太陽能板局面，讓中國透過削價競爭，壟斷傳統晶片市場。美國此舉顯示，對中國晶片領域的反制，已從尖端晶片擴大至傳統晶片。

美國商務部聲明說，工業安全局將從明年一月，對汽車、航空、國防與其他產業的100多家美國公司展開調查，以了解他們如何採購與使用傳統晶片。該晶片是指28奈米以上製程晶片，雖然並非尖端晶片，但對全球經濟至關重要，汽車工業中使用的半導體約95%為傳統晶片。

在傳統晶片領域上，中國與台灣佔全球製造能力四分之三。中國依賴政府的大舉補貼，提高了市場影響力。美國商務部長雷蒙多21日聲明說，「過去幾年，我們看到中國作法令人憂心的潛在跡象，他們擴大企業的傳統晶片生產，讓美企更難與之競爭」。

她補充，該調查將有助於促進傳統晶片生產的公平競爭環境，有利於「解決外國政府的非市場行為，相關行為威脅美國的傳統晶片供應鏈，攸關國家安全」，而調查結果「將釐清我們下一步將採取什麼行動」。

一名美國官員透露，反制措施可能包括關稅或其他貿易工具。美國眾議院中國特設委員會，近期敦促美國對傳統晶片徵收關稅。

雷蒙多先前表示，如果中國低價的傳統晶片淹沒全球市場，美國將動用「我們可以使用的一切工具」美國商務部負責工業和安全的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）也重申，法律賦予華府對衝擊國家安全的不公平貿易行為展開調查，並予以回應。

不過，雷蒙多已表示，美國不會使用出口管制，來解決傳統晶片供給過剩的問題，此手段僅用在最先進晶片上。

美國總統拜登對對先進製程晶片實施廣泛管制，以封鎖中國取得與生產驅動人工智慧模型與軍事應用的先進半導體。北京回應方式是，對未受禁令影響的晶片廠注入數十億美元，以期主導傳統與成熟製程晶片市場。

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