法國無奈關閉駐尼日大使館 稱在軍政府種種限制下無法運作

法國駐尼日大使館宣布無限期關閉，而法國駐尼日大使在9月已先行回國。（法新社）

2023/12/22 21:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自尼日軍方政變奪權，該國與前殖民母國法國的關係急速惡化，隨著法國撤離駐軍接近尾聲，法國駐尼日大使館也宣布無限期停止其業務。法國駐尼日大使在9月就已先行回國，當地大使館的工作人員也均已解雇。

根據英國《BBC》報導，法國駐尼日大使館表示，因為受制於尼日軍政府實施的限制措施，使得大使館無法繼續正常運作或履行其責任。自從尼日軍政府於7月底發動政變奪權，罷黜親法民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）後，尼日與法國的外交關係迅速惡化，軍政府批評法國長年針對當地恐怖主義的打擊毫無效果，要求與其停止反恐合作並在期限內完成撤軍。

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尼日軍政府在8月曾下令法國大使於48小時內離境，但遭法國政府拒絕，而法國駐尼日大使伊特（Sylvain Itté）和6名法國人員直到9月才先行離開尼日。關閉大使館的消息也是在接近法國撤軍的最後期限前宣布。

原先駐紮在尼日、幫助打擊當地聖戰組織的大部分法軍已經離境，剩餘的157名士兵則要在今天離開。身為前法國殖民國的尼日、布吉納法索、馬利近年來皆遭遇軍方政變，且三國均控訴法國未能有效抵制該區域的恐怖主義，近期三方已簽署成立新的防禦聯盟，決心一同抵抗伊斯蘭聖戰組織。

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