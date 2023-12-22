才剛判賠46億鉅款 前紐約市長朱利安尼聲請破產

曾任美國前總統川普個人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）數天前因誹謗喬治亞州兩名投票所工作人員，被勒令賠償1.48億美元（約新台幣46億元），他今天聲請破產。（法新社）

2023/12/22 09:32

〔中央社〕曾任美國前總統川普個人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）數天前因誹謗喬治亞州兩名投票所工作人員，被勒令賠償1.48億美元（約新台幣46億元），他今天聲請破產。

法新社報導，這位前紐約市長聲請破產，列舉資產介於100萬至1000萬美元，負債在1億至5億美元之間。

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朱利安尼的最大筆負債，是華府聯邦陪審團本月15日勒令他支付弗利曼（Ruby Freeman）和她女兒莫斯（Wandrea "Shaye" Moss）1.48億美元賠償金，理由是朱利安尼一再不實指稱她們參與2020年選舉舞弊。

朱利安尼依美國破產法第11章向紐約破產法院聲請破產，還列舉積欠聯邦和州政府的未繳納所得稅，以及積欠前律師和會計師的費用，達數十萬至數百萬美元。

根據紀錄，朱利安尼積欠總統拜登之子韓特‧拜登（Hunter Biden）及投票技術公司Dominion和Smartmatic的金額「不明」。韓特‧拜登、Dominion和Smartmatic都對朱利安尼提起訴訟，官司尚未解決。

美國地方法院法官郝爾（Beryl Howell）今年8月裁定，79歲的朱利安尼因誹謗富爾頓郡（Fulton County）投票所工作人員弗利曼和莫斯，應負法律責任。郝爾昨天諭令朱利安尼立即開始賠償她們。

川普企圖推翻2020年選舉結果，由朱利安尼主導法律行動。朱利安尼曾公開一段弗利曼和莫斯的影片，誣指她們在計票時有舞弊行為，並對她們提出其他許多毫無根據的指控。

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