打破裴洛西訪台僵局！美中參謀總長逾1年首對話

美國空軍上將、參謀首長聯席會議主席布朗（見圖）表示，和中國解放軍上將劉振立談到了「全球和區域安全問題」。（路透資料照）

2023/12/22 13:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部表示，美中參謀長21日罕見舉行了會議，為逾1年來雙方首次開啟對話，美方希望此舉有助恢復兩軍溝通管道。

據路透報導，會議21日透過視訊展開。2022年8月，時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，北京隨即切斷與華府軍事溝通管道。

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美國總統拜登和中國國家主席習近平上月會面時達成共識，恢復雙方軍事交流。

美國空軍上將、參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）辦公室表示，他和解放軍上將劉振立在會議中談到了「全球和區域安全問題」。

劉振立是中國中央軍委聯合參謀部參謀長，負責統籌解放軍作戰行動和相關規劃。

美國國防部官員表示，兩軍溝通對於「防止誤判升級為衝突」至關重要。布朗辦公室稱：「布朗將軍討論了共同努力負責任的管理競爭、避免誤判及保持開放和直接溝通管道的重要性。」

布朗上月曾表示，已主動向劉振立發出介紹信，並稱自己願意與其會面。

中國國防部21日晚間發出的聲明指出，劉振立表示，美中如欲建立健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵將是美國「正確認識中國」。

美國官員警告，即便恢復軍事通訊，距離雙方真正有效對話可能仍需要時間。

上月中國前國防部長李尚福正式遭解職後，現年59歲的劉振立成為有力接替人選，他目前未受到西方制裁。

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