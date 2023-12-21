澳洲、希臘加入多國紅海護航行動 澳防長：戰略焦點仍在印太

葉門叛軍「青年運動」的直昇機日前在紅海劫持貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）畫面。（路透檔案照）

2023/12/21 20:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰火影響紅海情勢緊張，哈瑪斯盟友、葉門叛軍「青年運動（Houthi）近日頻頻在紅海攻擊商船，影響航運，對此，希臘、澳洲21日均宣佈，加入美國帶領的多國聯盟，在紅海護航，但澳洲表示，澳洲的戰略焦點仍維持在印太地區。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）21日表示，澳洲軍方明年1月將派出11名軍事人員，支持這項以巴林為總部的「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），澳洲原本在當地已經駐有5人，因此「我們對這支聯合海上武力的貢獻幾乎達到3倍」。

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但是他說，「我們不會派軍艦或軍機」，澳洲軍方需要將戰略焦點維持在印度、太平洋地區、南海和東海。他也駁斥反對黨所說，不派軍艦參與護航，將使澳洲顯得是美國較不可靠的盟友，這種說法「明顯地荒謬」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日宣佈的「繁榮守護行動」，初步由美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等10國組成。美國也請求澳洲派遣軍艦加入紅海護航行動。

澳洲反對黨「自由黨」國防事務發言人海斯迪（Andrew Hastie）21日批評政府不派遣軍艦是「糟糕」、「軟弱」的決定。他先前呼籲澳洲派遣軍艦時指出，「做出貢獻符合我國國家利益，如果我們希望其他人在需要的時候協助我們，我們就需要現在挺身而出，有往有來」。

希臘國防部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）21日也表示，一艘希臘海軍護衛艦奉總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）之命，將加入多國護航特遣隊。鄧迪亞斯說，身為居領先地位的海運國家，希臘在處理全球海上運輸「重大威脅」上，有「根本利益」。

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