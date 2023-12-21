為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴黎奧運開幕式在塞納河舉行 馬克宏：若有恐攻就改計畫

法國總統馬克宏今日透露，若不出意外，2024巴黎奧運的開幕式將在塞納河（見圖）上舉行。（美聯社資料照）

法國總統馬克宏今日透露，若不出意外，2024巴黎奧運的開幕式將在塞納河（見圖）上舉行。（美聯社資料照）

2023/12/21 19:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運距今還有218天，法國上下正在緊鑼密鼓籌備。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（21）日表示，奧運開幕儀式當天，各國運動員將會乘船經由塞納河（Seine）進場，不過他也指出，若是奧運前夕發生恐攻事件，政府就會重新安排開幕式流程。

《美聯社》報導，馬克宏今日向法國電視五台（France 5）說明了法國政府當前對於奧運開幕式的規劃，當天各國代表會乘船，順著塞納河穿越巴黎市中心，預估兩側河岸將會有上千人觀禮。這將會是奧運史上首次，開幕儀式不在主場館內進行。

馬克宏說：「我們正在安排一次獨特的開幕式，我盼望法國將因此感到自豪。以塞納河與首都作為劇場，那個片刻將會展現出美麗、展現出真正的藝術、展現出慶祝運動與我們的價值觀念。」

不過馬克宏也表示，這個計畫可能會因為安全因素而更動，他援引2015年巴黎恐攻為例，說明這類重大危機事件會促使人們重新思考，「（假設）距離奧運還有15天，發生了一連串的恐怖攻擊，你會怎麼做？你不會把開幕式安排在塞納河上。」

馬克宏又說：「因為我們是專業的，理所當然會有B計畫、C計畫等等。你必須為所有情況做好準備。如果國際或地區緊張局勢加劇，如果有一連續攻擊事件......，那就會是B計畫。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
羽球》巴黎奧運倒數！擔任代言人拍形象影片 李洋、黃筱雯直喊感動
2023/12/18 16:54

羽球》巴黎奧運倒數！擔任代言人拍形象影片 李洋、黃筱雯直喊感動
明年奧運期間 巴黎地鐵票價漲2倍
2023/11/29 20:02

明年奧運期間 巴黎地鐵票價漲2倍

美術館愛河畔首排 景觀宅稀缺更保值
距離巴黎奧運不到1年 巴黎市長：交通無法做好準備
2023/11/24 12:11

距離巴黎奧運不到1年 巴黎市長：交通無法做好準備
LVMH宣布贊助2024年巴黎奧運
2023/07/25 11:39

LVMH宣布贊助2024年巴黎奧運
史上最遠！日網友驚呆：巴黎奧運衝浪項目在1.5萬公里外舉辦
2021/08/09 19:48

史上最遠！日網友驚呆：巴黎奧運衝浪項目在1.5萬公里外舉辦
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播