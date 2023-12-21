巴黎奧運開幕式在塞納河舉行 馬克宏：若有恐攻就改計畫

法國總統馬克宏今日透露，若不出意外，2024巴黎奧運的開幕式將在塞納河（見圖）上舉行。（美聯社資料照）

2023/12/21 19:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運距今還有218天，法國上下正在緊鑼密鼓籌備。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（21）日表示，奧運開幕儀式當天，各國運動員將會乘船經由塞納河（Seine）進場，不過他也指出，若是奧運前夕發生恐攻事件，政府就會重新安排開幕式流程。

《美聯社》報導，馬克宏今日向法國電視五台（France 5）說明了法國政府當前對於奧運開幕式的規劃，當天各國代表會乘船，順著塞納河穿越巴黎市中心，預估兩側河岸將會有上千人觀禮。這將會是奧運史上首次，開幕儀式不在主場館內進行。

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馬克宏說：「我們正在安排一次獨特的開幕式，我盼望法國將因此感到自豪。以塞納河與首都作為劇場，那個片刻將會展現出美麗、展現出真正的藝術、展現出慶祝運動與我們的價值觀念。」

不過馬克宏也表示，這個計畫可能會因為安全因素而更動，他援引2015年巴黎恐攻為例，說明這類重大危機事件會促使人們重新思考，「（假設）距離奧運還有15天，發生了一連串的恐怖攻擊，你會怎麼做？你不會把開幕式安排在塞納河上。」

馬克宏又說：「因為我們是專業的，理所當然會有B計畫、C計畫等等。你必須為所有情況做好準備。如果國際或地區緊張局勢加劇，如果有一連續攻擊事件......，那就會是B計畫。」

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