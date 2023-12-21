以色列提議休戰換40名人質遭哈瑪斯否決 短期恐難有共識

《華爾街日報》21日報導，以色列近日向哈瑪斯提議加薩休戰一週換取釋放約40名人質，這項提議已遭哈瑪斯否決，圖為哈瑪斯領導人哈尼雅。（歐新社）

2023/12/21 11:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》21日稍早引述埃及官員說法表示，以色列近日向哈瑪斯提議加薩休戰一週，換取哈瑪斯釋放包括婦孺在內約40名人質，然而，這項提議已遭到哈瑪斯否決，哈瑪斯方面稱，在停火協議生效前，不會討論釋放以色列人質問題。

根據《華爾街日報》報導，埃及官員表示，卡達的哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）20日抵達開羅，哈尼雅向情治人員透露，他到開羅是為了達成停火並協助加薩提供更多人道救援，這次人質談判，也將首次納入巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織代表，該組織為加薩第二大活躍的激進組織。

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《華爾街日報》指出，以色列提出釋放40名人質換取停火之際，以軍正加強在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的軍事行動，據信哈瑪斯領導人窩藏在汗尤尼斯，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織認為，以色列必須在人質談判開始前先行停火，釋放所有巴勒斯坦囚犯，換取在加薩遭俘的100多名人質。

一位知情人士透露，目前雙方正就新的停火協議進行協商，以色列提議釋放40名人質換取停火一週已遭哈瑪斯否決，以色列堅持所有婦女跟需要就醫的男性都應該獲釋，但哈瑪斯則認為要重新省視可以被釋放的人質，以方也須提出可以釋放的巴勒斯坦囚犯名單。美國總統拜登21日指出，他不認為第2次釋放人質協議會在短期內取得共識，但各方正在努力推動中。

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