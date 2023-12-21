冷到「爆」！寒流席捲南韓 水錶爆裂頻傳

寒流近日席捲南韓全境，忠清南道西海岸和全羅地區西部等地，紛紛發布大雪特別預警。圖為首爾市德壽宮20日景象。（路透資料照）

2023/12/21 12:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寒流近日席捲南韓全境，忠清南道西海岸和全羅地區西部等地，紛紛發布大雪特別預警，水錶爆裂事故也頻頻發生。

據韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部21日表示，截至20日晚間11時，首爾、京畿、仁川共發生72起水錶爆裂事故，其中45起已完成修復，其餘正在修復當中。

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南韓冬季氣候嚴寒，一旦水錶內積水，便容易因結冰發生爆裂。截至目前，尚未接到人員傷亡報告，但19日共發生5例與酷寒氣候相關疾病患者，讓本月1日累計至今的患者數增至81例。

忠南地區4條道路和全南地區2條道路均已實施交通管制；仁川至白翎島等60條航線、72艘客船暫停營運；另有10處國立公園，共計201條步道封閉。

南韓行政安全部已於20日晚間8時，將安全對策本部預警從1級提升至2級；將大雪災害預警由「注意」上調至「警戒」級別。

南韓氣象廳預測，寒流將持續到23日上午，21日早晨最低溫預計為-20度至-4度；白天最高溫為-9度至2度。

安全對策本部表示，政府將加強宣傳大雪天氣防範注意事項，調動所有可用資源全力應對，並積極制定對策幫助弱勢群體。

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