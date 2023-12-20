避免強權即公理！ 愛沙尼亞外長：改革聯合國遏止濫用否決權

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）。（美聯社檔案照）

2023/12/20 21:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）20日投書英國《衛報》，呼籲就改革聯合國和國際刑事法院（ICC），展開「一場新的全球對話」，因為如果要以規範為基礎的世界秩序不瓦解，就需要緊急且從根本上改變一些國際體制。

薩克納指出，俄羅斯侵略烏克蘭凸顯出國際體制的瑕疵，並且有致命地破壞民眾對這套體系信心的風險。他特別呼籲聯合國安全理事會，要「增加常任理事國，以更充分反映我們的現代世界」，以及採取措施阻止濫用否決權的國家，尤其是在處理大規模暴行犯罪事件。

請繼續往下閱讀...

薩克納寫道，「俄羅斯對烏克蘭持續中、且野蠻的侵略戰爭，不只是瓦解這套體系，還利用其中許多瑕疵，來危害其顯然無法執行的規範和價值觀」，「如果讓這種情況持續，我們所有人最終將失去對拯救這套制度的興趣」。

增加聯合國安理會常任理事國席次的呼聲，最早2015年由墨西哥和法國提出。愛沙尼亞儘管不大，但是在烏俄戰爭以來，一直是歐盟中的思想領袖，推動彈藥採購、以特別法庭追究俄國領導人責任等行動。現在該國正擴大其呼聲，要求從根本上改革。

薩克納在文中說，在全球即將邁入新的一年之際，「唯一肯定之處」是「既有國際體系若不改變，就維持不了太久」。他警告，如果不恢復對目前無能為力的國際體系之信賴，世界將回到「帝國年代」、「強權即公理」的時代。

他說，國際機構太常被視為，在處理這個時代最嚴重挑戰上無能為力，這已經算最好的，最糟的是，「他們是助長這些挑戰的共犯」，「隨著信心快速消退，這整套體制有崩潰的風險，這會意味著回到帝國年代，在那樣的情況下，強權即公理，每個人都將嚐到苦頭」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法