遞出橄欖枝？俄羅斯稱日俄領土爭端結束 單方面終止談判

俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日表示，與日本在內國家「因領土產生的所有爭端均已結束」，引發關注。（法新社資料照）

2023/12/19 12:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日受訪表示，對該國而言，與日本在內數個國家「因領土產生的所有爭端均已結束」，俄國外交部隨後公開了相關受訪影片。

據共同社報導，拉夫羅夫18日接受俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）採訪，此番言論被解讀成不打算就日俄具主權爭議的「南千島群島」（日本稱「北方四島」或「北方領土」）展開更多談判，預料將招致日本政府反對。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）近日曾公開表示，與北大西洋公約組織（NATO）成員國之間不存在領土問題，拉夫羅夫對此進一步指出：「與北約方面不存在任何領土爭端。一般來講，我們與包括日本在內的任何國家，都不存在領土爭端。」

俄羅斯外交部去年3月稱，日本政府以烏克蘭衝突為由對俄實施制裁「並不友好」，威脅將中斷包括南千島群島問題的和平談判。

俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）本月16日則在採訪中表示，在日本對俄實施制裁的情況下，不可能就友好合作相關條約展開任何談判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法