AI變臉進化成即時運算 他分享直播影片：手碰臉也不「失真」

中國抖音直播主的變臉技術介紹影片，上方為變臉後畫面，下方為直播主本人。（圖擷取自抖音）

2023/12/21 09:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來「AI深偽（Deepfake）變臉技術」日漸成熟，此項技術也被用於散播假消息以及詐騙上，時常在社群發表政治評論的匿名臉書粉專「詹姆士的訐譙時間」（James Hsieh）在臉書發文分享中國直播主介紹目前的即時運算變臉技術，就算是手去觸碰臉部也不會讓變臉「失真」，「詹姆士的訐譙時間」提醒，身處AI年代，什麼都要小心。

「詹姆士的訐譙時間」在臉書及「X」（舊稱推特）分享中國抖音直播主的變臉技術介紹影片，藉此分析現今AI變臉技術的危險之處。影片中以上下分隔方式呈現，上方是變臉後的畫面，下方則是「本尊」，即可看出變臉前後的差異。「詹姆士的訐譙時間」表示，現在變臉AI已進化到能即時運算播出，就算偽造者將麥克風放在面前、用手去碰臉，臉部都不會扭曲變形，目前已有詐騙集團利用此技術，加上AI變聲後去詐騙。

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「詹姆士的訐譙時間」指出，現在影片、直播和視訊都不可信，任何人都可以用此技術去模仿任何名人，而且這位直播主分享的變臉影片已經說明一切，他奉勸「別再傻傻去抖內中國正妹網紅，抖內的可能是大叔大媽」。

「詹姆士的訐譙時間」提到，先前藝人王仁甫也遇過AI詐騙，對方先用民調電話來問他女兒各種問題，而目的是為了獲取「聲紋」，隔幾天就有一個詐騙電話，聲音跟他女兒一模一樣，還好被他識破。

「詹姆士的訐譙時間」強調：「目前中國技術已經做到，只要有一個人30秒，5句話的聲音紀錄，就可以做出配音包，打上任何字都是你在配音。AI年代，什麼都要小心。」

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