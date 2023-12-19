扯上專利糾紛 蘋果宣佈停售2新款Apple Watch

蘋果宣布最早將於本週停止在美國銷售 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2。（法新社）

2023/12/19 07:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司新款智慧手錶Apple Watch Series 9剛於9月初火熱登場，標榜血氧偵測功能，如今這項功能卻扯上專利糾紛，蘋果週一宣布美國境內將停售新款智慧手錶，境外的銷售將繼續進行。

綜合外媒報導，聯邦貿易機構10月間發現蘋果侵犯了總部位於加州的醫療技術公司 Masimo 的某些血氧測量專利創新。該裁決使得政府主管機關將展開為期 60 天的審查，該審查期於 12 月 25 日結束。

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蘋果公司週一宣佈停售新款智慧手錶，受影響的包括Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2。12 月 21 日起將停止線上銷售新型號的智慧手錶。零售店也將於 12 月 24 日停售。美國境外的銷售將繼續進行。

蘋果聲明強調，「蘋果強烈反對這項命令」，並正在尋求一系列法律和技術選擇，以確保 Apple Watch 可供客戶使用。

蘋果9月發佈Apple Watch Series 9 ，價格從 399 美元（約新臺幣1萬2524元）到 749 美元（約新臺幣2萬3510元）不等。同時在其網站上稱該設備的血氧感測器是「令人驚嘆的創新」。

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