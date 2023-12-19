蓋拉格：美援台須有「馬蓋先」解方 籲建立「嚇阻兵工廠」

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格致函美國國防部副部長希克斯，呼籲五角大廈建立「嚇阻兵工廠」，以創意性的「馬蓋先」解方盡快提供台灣迫切需要的自衛性武器。（法新社）

2023/12/19 00:08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕福斯新聞獨家取得美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格致函美國國防部副部長希克斯的信件，蓋拉格要求五角大廈提供機密簡報，以討論在中國挑釁造成區域敵對氛圍升高之際，美國可以致力援助台灣提高嚇阻力的方式；他在信中援引小羅斯福總統於二戰前著名呼籲，表示美國應建立起「嚇阻兵工廠」，並提議以有創意性的「馬蓋先」解方，盡快提供台灣迫切需要的自衛武器。

蓋拉格信函指出，「1940年12月，當我們仍處和平時，小羅斯福總統以呼籲美國成為『偉大的民主兵工廠』著稱」；小羅斯福當時提及，盡快地建造我們生產國防物資所需的每台機器、每座兵工廠、每家工廠是這個國家目的，他的呼籲為盟邦提供了「救生索」，並在多年激烈衝突及最終贏得戰爭，協助武裝美國本身軍隊。

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信函說，今日，美國發現需要重新建立一種不同的兵工廠——亦即嚇阻兵工廠。

信函警告，中國國家主席習近平已下令中國軍方在2027年前做好侵台準備；為了防止戰爭爆發，美國必須迅速重新建造能武裝台灣及武裝美國軍隊的嚇阻兵工廠，讓美國可在印太任何衝突中勝出。

信函說，無法保證印太戰爭將僅限於幾週或幾月而已，我們可能必須在自身軍火庫缺乏最有效資產的情況下，進行較長時期戰鬥，這令人深感擔憂。

信函指出，此外，交付給台灣的至關重要飛彈延宕、包括魚叉反艦飛彈在內，這使台灣本身會否擁有足夠武器以保衛自己及並擊退中國入侵，變得不明朗。

蓋拉格在信中示警，在戰鬥發生後才重新武裝台灣，就像我們對烏克蘭做的那樣，即便並非不可行，也會顯著更為艱難；今日的挑戰迫使我們不得不適應，並跳脫思考框架；如果延宕正導致至關重要武器無法交付給台灣，美國必須在建立軍事能力上更具創造性——使用庫存現有武器及資產，以便可迅速交付給台灣防衛。

蓋拉格提出1980年代美國電視影集「百戰天龍」」（MacGyver）解方，建立在兩大創意性觀念上，即被視為有如「馬蓋先」般的「魚叉飛彈」（Harpoons）、搭配驅動的重型「聯合直攻彈藥」（JDAMs），或可成為當前美國供應面臨受囿於成本和生產時間限制問題的潛在解決之道，並在這個緊急關頭協助強化「嚇阻兵工廠」。

蓋拉格說，「馬蓋先」解方運用現存零組件、結合庫存中已有舊款魚叉飛彈，在一波顯著降低成本下，可能協助台灣拿到急迫需要的武器。

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