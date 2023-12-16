頭重達28公斤……馬來西亞3歲「大頭娃娃」病逝

馬來西亞一名年僅3歲的男童，因罹患罕見的「無葉前腦無裂畸形症」，導致頭部重達28公斤。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/16 23:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名年僅3歲的男童，因罹患罕見的「無葉前腦無裂畸形症」（Alobar Holoprosencephaly），導致頭部重達28公斤，於15日清晨病逝。男童父母表示，他的頭部不僅每天增加重量，還伴隨其他嚴重疾病，由於手術風險極高，無奈只能放棄所有醫療措施。

綜合馬媒報導，男童名為莫哈末比拉（Mohammad Bilal Yusra Mohammad Azhar），在出生時即罹患「無葉前腦無裂畸形症」，通稱「大頭娃娃」。他的病情嚴重，年僅3歲體重達45公斤，光是頭部就佔據28公斤，頭圍達175公分，讓他難以舒適入睡，整天不斷哭泣。

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據了解，「無葉前腦無裂畸形症」同時伴隨失明、唇裂及心臟破洞等多種健康問題。醫生指出，由於手術風險極高，而且只要他還活著，頭部就會繼續增大，治療難度極高。面對這種困境，莫哈末比拉的家人只能放棄積極治療，而比拉由於無法完全進食，都是依賴配方奶作為唯一的營養來源。

莫哈末比拉於15日清晨，在父母的懷中離世。他的母親透露，比拉在離世前幾天看似一切正常，儘管經常抽搐，但沒有預兆。為了照顧比拉，夫妻倆無法正常工作，導致家中經濟陷入困境，並且他們還有一名6歲的女兒，患有聽力及脊椎問題。對此，她也坦言，儘管比拉的離去令她感到極度難過，但同時也稍感鬆了一口氣。

AL-FATIHAH | Kanak-kanak yang menderita akibat kecacatan tempurung kepala atau Alobar Holoprosencaphly Mohammad Bilal Yusra Mohammad Azhar, 3, meninggal dunia, 4.50 pagi tadi. pic.twitter.com/mw0AXeBjt1 — Buletin TV3 （@BuletinTV3） December 15, 2023

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