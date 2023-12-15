英日義聯手開發次世代戰機 英國防相：嚴防中國竊密

英國國防大臣夏普斯14日訪問日本橫須賀海軍基地。（歐新社）

2023/12/15 22:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）14日在東京與日本、義大利簽署「全球空戰計畫」協定，共同開發第六代匿蹤超音速戰機。他指出，國際空域愈加危險、競爭激烈，主要可歸咎於中國和俄羅斯的威脅，他並且警告，要嚴防中國竊取新一代戰機的機密。

英國《每日快報（Daily Express）》14日報導，夏普斯指出，這項戰機開發計畫，涉及先進航太技術，達成協議的關鍵一環，就是如何讓在2個不同大陸的3個國家，能夠在完全安全的環境下合作，確保能有完全安全的系統，「簡單的答案就是，我們極為嚴肅地看待竊密，不論是來自中國、伊朗或者北韓、俄羅斯，或者其他地方」。

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夏普斯說，三國政府已竭力確保這項計畫中共享的機密，受到保護，「要採取每個可能想到的方式，讓最高機密資訊和創新，都嚴格確保如初」。

英國情報機構「軍情五處」（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）10月才警告，中國政府正設法竊取情報，「破壞」澳洲、英國和美國的「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」打造新核動力潛艦計畫。

他說，「鑑於……中國目前進行的間諜和干預手法，可以肯定地假設，對他們來說，高優先要務會是了解AUKUS內部情況，並且設法破壞」。

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