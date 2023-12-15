為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英日義聯手開發次世代戰機 英國防相：嚴防中國竊密

英國國防大臣夏普斯14日訪問日本橫須賀海軍基地。（歐新社）

英國國防大臣夏普斯14日訪問日本橫須賀海軍基地。（歐新社）

2023/12/15 22:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）14日在東京與日本、義大利簽署「全球空戰計畫」協定，共同開發第六代匿蹤超音速戰機。他指出，國際空域愈加危險、競爭激烈，主要可歸咎於中國和俄羅斯的威脅，他並且警告，要嚴防中國竊取新一代戰機的機密。

英國《每日快報（Daily Express）》14日報導，夏普斯指出，這項戰機開發計畫，涉及先進航太技術，達成協議的關鍵一環，就是如何讓在2個不同大陸的3個國家，能夠在完全安全的環境下合作，確保能有完全安全的系統，「簡單的答案就是，我們極為嚴肅地看待竊密，不論是來自中國、伊朗或者北韓、俄羅斯，或者其他地方」。

夏普斯說，三國政府已竭力確保這項計畫中共享的機密，受到保護，「要採取每個可能想到的方式，讓最高機密資訊和創新，都嚴格確保如初」。

英國情報機構「軍情五處」（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）10月才警告，中國政府正設法竊取情報，「破壞」澳洲、英國和美國的「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」打造新核動力潛艦計畫。

他說，「鑑於……中國目前進行的間諜和干預手法，可以肯定地假設，對他們來說，高優先要務會是了解AUKUS內部情況，並且設法破壞」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澳AUKUS新潛艦具垂直發射能力 配備超強AN/BYG-1戰鬥管理系統
2023/12/13 14:38

澳AUKUS新潛艦具垂直發射能力 配備超強AN/BYG-1戰鬥管理系統
澳洲開發「絕密」雲端計畫 利用AI建立與美、英的情報合作
2023/12/06 16:10

澳洲開發「絕密」雲端計畫 利用AI建立與美、英的情報合作

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
防中竊密 韓警強化反間諜偵查
2023/12/06 05:30

防中竊密 韓警強化反間諜偵查
法國印太軍事設施 澳洲將共享
2023/12/06 05:30

法國印太軍事設施 澳洲將共享

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播