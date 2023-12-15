中國官員批「爆雷」用語不準確 網友諷：又要查禁這2字

包括中國恆大、碧桂園等房地產開發商陸續爆發債務違約，中國媒體將此稱之為「爆雷」，但中國住建部副部長董建國批評，用「爆雷」形容房企債務違約是「用語不準確」。（路透）

2023/12/15 15:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場持續低迷，包括中國恆大、碧桂園等開發商陸續爆發債務違約，中國媒體將此稱之為「爆雷」，但中國住建部副部長董建國日前出席1場活動時批評，用「爆雷」形容房企債務違約是「用語不準確」，並大力唱好中國二手房（中古屋）市場，引發網民強烈批評。

根據《自由亞洲電台》報導，董建國在13日於北京舉行的「中國經濟年會」上表示，今年前11個月二手房交易量占比37.1%，創造歷史新高，並說若把一、二手房合起來，交易量能呈現正成長，說明住房需求穩定。他更批評把房企債務違約說成「爆雷」或「

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資金鏈斷裂」是用語不準確，這種說法會導致信任危機，衝擊市場銷售，加劇企業困難。

董建國對「爆雷」的說法在中國各大社群平台引發廣泛討論，有網友批評，「（房企）欠銀行、投資人和供應商幾百億若不是「爆雷」，什麼才是？」；還有網友質疑，「為何房企有豁免『爆雷』這個字眼的權利？」，更有網友形容，董建國的言論只是為了「博眼球」，官方應認真救市，這才是消除「爆雷」的好方法。

經濟學者司令表示，董建國的話變相把官方轉型成房仲推銷的角色，說明官方承認難以救回一手房的市場，把激活房地產交易的希望，放在二手房市場；董建國的話也暗示要甩鍋給消費者，把最終不能改變房市下滑的責任，從官方推給市場。

時事評論員方原表示，董建國批評「爆雷」的說法顯示，官方沒有面對房市現在的問題，是因為中國經濟不好，產業結構、法制、市場經濟均不公平和不合理等系統性問題所導致，當局不理會問題所在，繼續用房地產拉動經濟的態度，讓人擔憂。

方原批評：「更可怕的事情是，官方不讓民眾表達這方面的觀點和信息，同時卻繼續的推進以房地產化解經濟風險的一些動作，本質還是用房地產試圖在拉動經濟，還是這個老套路。 」

獨立時評人季風則說，中國住建部官員的言論之所以引起網友強烈反應，除因房市「爆雷」已是事實，官方卻不承認，對此感驚訝；另外也是預示，中國官方針對房市的新一波網路整頓即將啟動。

季風指出：「房企出事就叫『爆雷』，20大房市爆雷公司的名單都出來了，這就叫『爆雷』。當局從來就不在自己身上找毛病，你找他的毛病，你就是找碴。房市就是個最大的例證，就是任何戳破他們醜聞的人，都屬於負能量，董建國是提醒網信辦要更嚴一點，不能讓房地產『爆雷』這樣的信息透露出來。」

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