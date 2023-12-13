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TikTok「打賞經濟」驚人 史上第一非手遊APP用戶消費破百億美元

TikTok應用程式標誌。（美聯社檔案照）

TikTok應用程式標誌。（美聯社檔案照）

2023/12/13 22:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國短影音社群媒體「抖音」海外版TikTok，全球用戶消費金額累計達到100億美元（約3178億台幣），是第一個非手機電玩應用程式寫下此里程碑，而且預期會成為有史以來收入最高的應用程式。

美國有線電視新聞網（CNN）和科技新聞網站TechCrunch報導，根據應用程式數據分析網站《data.ai》11日發表的這份報告，其他4個用戶消費達到100億美元的應用程式，都是手遊，其中，寶石方塊遊戲Candy Crush Saga以120億美元居冠。

TikTok今年以來消費者支出的收入增加38億美元、成長幅度61%。美國用戶和中國的iOS用戶，佔了應用程式內購買的花費最大宗，兩地市場佔該App收入的60%。

這些花費來自TikTok的應用程式內購買的抖音幣，用戶儲值這種虛擬代幣，可用來買禮物送給平台上的網紅，獎賞他們創作的內容，創作者可將這些獎賞兌換成現金，TikTok平台抽成50%。

data.ai數據分析與洞察主管席鐸（Lexi Sydow）說，「TikTok將成為歷來收入最高的行動應用程式，邁向在2024年達到150億美元里程碑，消費者每天花1100萬美元，給他們喜愛的內容創作者小費，推動TikTok超越目前世界上最賺錢的手遊」。

這份數據是綜合蘋果iOS的App Store和Android系統的Google Play應用程式商店數據，但是不包括第三方應用程式商店，中國的Android系統多為第三方商店，因此中國部份僅計算iOS用戶。TikTok另有廣告、TikTok商店等收入，但是data.ai的報告並未列入這些收入。

報告指出，收入最接近TikTok的非手遊App為交友軟體Tinder和影音分享社群媒體YouTube，但是目前都落後TikTok 20億到30億美元。

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