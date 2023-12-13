為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國司法恐倒退 盛傳「不再公布裁判文書」

「中國裁判文書網」於2013年7月1日上線後，截至12月11日，各級法院累積在該網公開各類裁判文書1.4億份，網站訪問量達1077餘億次，但當日僅上傳192份。（擷取自「中國裁判文書網」官網）

「中國裁判文書網」於2013年7月1日上線後，截至12月11日，各級法院累積在該網公開各類裁判文書1.4億份，網站訪問量達1077餘億次，但當日僅上傳192份。（擷取自「中國裁判文書網」官網）

2023/12/13 21:24

〔中央社〕據陸媒財新網報導，在中國最高法院主導下，「全國法院裁判文書庫」將於明年1月上線，僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，不對外公開。此舉引發擔憂，中國實施10年的裁判文書上網公開制度，恐將因此轉向。

「中國裁判文書網」於2013年7月1日上線後，截至12月11日，各級法院累積在該網公開各類裁判文書1.4億份，網站訪問量達1077餘億次，但當日僅上傳192份。

包括學者、律師在內的不少法律人士察覺，今年以來，裁判文書公開速度明顯放緩，質疑裁判文書網會否廢止的聲浪不絕於耳。

報導指出，「全國法院裁判文書庫」與同樣由最高法院主辦的「中國裁判文書網」不同，全國法院裁判文書庫僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，律師、法學研究者以及社會大眾無法查閱。

中國最高法院辦公廳11月21日下發「關於建設全國法院裁判文書庫的通知」至各高級法院，擬於2024年1月上線運行「全國法院裁判文書庫」，並明確其應用範圍，僅支持全國法院幹警在內部專網查詢檢索裁判文書。

至於為何要建設全國法院裁判文書庫？「通知」稱，這是推進嚴格公正司法的具體要求，是優化裁判文書管理、有效支持類案檢索、促進法律統一適用的重要舉措。

報導引述接近最高法院的人士證實，「通知」內容屬實。另有北京、江蘇等省份不同層級法院的人士表示，自2022年底以來，最高法院相關負責人已在多個內部會議上表示，要建設對內使用的案例庫，「把以前傳到外網的文書統一傳到內網」，近期已在著手上傳案例。

另據陸媒財經網「財經E法」引述多名高院人士報導，中國最高法院也在同步籌建「人民法院案例庫」，供各級法院、廣大法官使用，並「適時、以適當方式對外公開」，供社會公眾使用。

報導說，目前受訪人士尚不清楚，建設對內使用的「全國法院裁判文書庫」，以及搭建一個可供公眾查詢「人民法院案例庫」，與運行已達10年的中國裁判文書網之間會形成並存關係，抑或替代關係。

中國法律自媒體「煙語法明」發文指出，幾乎所有的法律微信群組11日都在轉發這一則最高法院辦公廳的「通知」，立馬引發法律圈的熱議，質疑「全國法院裁判文書庫」只向法院系統內部開放。這豈不是意味著全國法院的各類裁判文書，不再向社會公開了？

「煙語法明」提出警告，裁判文書不再對外公開，中國司法訴訟會跌回「關係時代」。

文章指出，沒有各地法院即時上傳最新的裁判文書，影響最大的肯定是律師。屆時，每個律師都需要在法院建立自己的關係網和訊息網，以便能夠獲得最新的司法判案所要用到的裁判數據，打探最新的司法裁判標準。

文章提到，以最簡單的交通事故打架鬥毆的人身損害賠償案件為例，單純的掌握法律規定的賠償醫藥費、殘疾賠償金、住院護理費、誤工費等賠償標準，律師連起訴狀中的訴訟請求都會寫不明白。

文章並指出，離婚案件、人身損害賠償案件，占據了基層法院民事案件數量的半壁江山，是最常見最簡單的民事案件。但沒有大量裁判文書公開可以參考相關標準的情況下，如果不能跟法官達成「關係良好」的「特殊管道」，律師代理案件幾乎寸步難行。

「煙語法明」直言，真的很擔心，隨著司法公開各項工作的遲緩，特別是裁判文書失去了公開的魄力和監督作用，再次回到社會大眾不再透過司法途徑解決社會糾紛，律師代理案件不再追求法律專業而是不得不依靠跟法官處「關係」的年代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
惠譽示警：中國債務風險續增 明年經濟放緩
2023/12/13 20:30

惠譽示警：中國債務風險續增 明年經濟放緩
自由爆新聞》最新民調解讀！他曝「挺賴」變化關鍵在這群人
2023/12/13 20:30

自由爆新聞》最新民調解讀！他曝「挺賴」變化關鍵在這群人

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
中國攻台將受經濟制裁！美眾院2024「抗中藍圖」出爐
2023/12/13 18:24

中國攻台將受經濟制裁！美眾院2024「抗中藍圖」出爐
河南人愛騙人？主持人白岩松：中國什麼樣河南就什麼樣
2023/12/13 15:25

河南人愛騙人？主持人白岩松：中國什麼樣河南就什麼樣

桃鐵騰空廊道競圖 開啟城市未來想像
中國國台辦例行記者會 重轟賴蕭、卻幫趙少康緩頰
2023/12/13 14:28

中國國台辦例行記者會 重轟賴蕭、卻幫趙少康緩頰
日經 : 中國拉進與英特爾的技術差距 「先進晶片封裝」是突破口
2023/12/13 11:20

日經 : 中國拉進與英特爾的技術差距 「先進晶片封裝」是突破口
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播