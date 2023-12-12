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巴基斯坦警局遭自殺炸彈攻擊！釀22死32傷 當局：死傷恐增加...

巴基斯坦今再傳自殺炸彈恐攻事件，造成至少22死、32傷。（美聯社）

巴基斯坦今再傳自殺炸彈恐攻事件，造成至少22死、32傷。（美聯社）

2023/12/12 19:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦今（12日）早再傳嚴重的自殺炸彈攻擊事件！嫌犯將載滿炸彈的車停在一間警局門口，並將其引爆，造成至少22名員警死亡、32名人員受傷。當局表示，由於一些員警傷勢嚴重，死亡人數恐再增加。

美聯社（AP）報導，自殺炸彈攻擊發生的地點，位於巴基斯坦西北部、與阿富汗接壤的德拉伊斯梅爾汗市（Dera Ismail Khan）。在爆炸發生後，到場的保安部隊還與一些武裝分子展開了數小時的槍戰對峙。

德拉伊斯梅爾汗市位於巴基斯坦西北部的開伯爾普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa），該省曾是激進組織巴基斯坦塔利班運動（TTP）的根據地。而另一個新成立、據信為TTP分支的巴基斯坦聖戰運動（TJP）在爆炸事件後發表聲明，承認主導這次的攻擊事件，然而此消息還無法被證實。

TTP雖然是一個獨立的組織，但與鄰國的阿富汗塔利班政權往來密切，更自2022年起加大了對巴基斯坦保安部隊的攻擊，尤其是在開伯爾普什圖省。今年1月就曾發生一起炸彈客偽裝成警察，到清真寺進行自殺炸彈攻擊的事件，該事件造成了至少101人死亡。

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