修補中越「愛恨交織」關係 習近平時隔6年訪問越南

中國國家主席習近平協夫人彭麗媛12日抵達越南河內，展開2天國是訪問。（法新社）

2023/12/12 16:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平乘坐專機，12日中午抵達越南河內，時隔6年展開2天國是訪問。中美角逐對越南的影響力之際，英國廣播公司（BBC）形容習此行是修補中越「愛恨交織」的關係，在會見越共中央總書記阮富仲時，預料會有大量的溢美之詞被用於頌揚這兩個共產主義鄰邦之間的歷史友誼。

習近平抵達河內後發表書面講話，稱越南是亞洲重要國家和東協重要成員國，近年來在越南共產黨領導下，越南人民積極探索符合本國國情的發展道路，全面推進革新事業，國際和地區影響力與日俱增。

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他表示，中越兩國山水相連，傳統友誼源遠流長。兩國老一輩領導人親手締造和培育的中越友誼是兩國人民共同的寶貴財富。

習近平稱，中方將對越關係放在周邊外交的優先方向，他期待以這次訪問為契機，與越南領導就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題，及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

習近平上一次訪問越南是2017年，他當時到峴港出席亞太經合峰會（APEC）。美國總統拜登9月時也曾到訪越南，兩國提升至全面戰略夥伴關係，並宣布建立半導體夥伴關係，被視為要抗衡中國和俄羅斯。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南製造業關鍵的進口來源國。去年中越雙邊貿易增加5.5%，達到1755億美元（約新台幣5兆5000億元），其中，中國對越南的貨運量占67%。

據BBC報導，越南預料將宣布加入習近平的「人類命運共同體」，這是一個以中國為中心、很大程度上基於象徵意義的概念，被廣泛視為是對美國主導的全球秩序的挑戰。

這將巧妙地推動中國在爭奪越南忠誠的競爭中先於美國一步。今年9月，美國總統拜登（Joe Biden）在訪問河內期間，出人意料地將美越關係提升為「全面戰略夥伴」。這使得華盛頓在越南精心制定的國際夥伴等級中，與北京處於相同地位。在此背景下，中美角逐對越南的影響力日增。

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