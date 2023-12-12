為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球首例！ 捏鼻閉嘴強忍噴嚏 竟導致氣管撕裂

1名男子突然想打噴嚏，他捏鼻、閉嘴，強忍下來，不料竟導致氣管撕裂。打噴嚏示意圖，與本新聞無關。（資料照）

1名男子突然想打噴嚏，他捏鼻、閉嘴，強忍下來，不料竟導致氣管撕裂。打噴嚏示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/12/12 13:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以後強忍噴嚏要三思！1名男子在駕車時突然想打噴嚏，他捏鼻、閉嘴，強忍下來，不料氣管竟撕裂，是全球已知第一起因強忍噴嚏而導致氣管穿孔案例。

《英國醫學期刊》（BMJ）刊登一份強忍噴嚏後自發性氣管穿孔案例報告，1名30多歲男子有過敏性鼻炎背景，在駕車時突然想打噴嚏，但他捏鼻、閉嘴，強忍下來，突然間他到頸部劇烈疼痛，直接奔赴急診室，醫師檢查後發現，他頸部兩側腫脹，活動困難，男子沒有任何呼吸、發聲或吞嚥困難問題。

經過X檢查及電腦斷層掃描後發現，發現第三和第四節頸椎之間有一處2公分×2公分的氣管撕裂，伴隨著縱膈腔氣腫和頸部手術性肺氣腫，所幸不危及生命也不用開刀，在醫院觀察48小時後，帶著止痛藥和花粉症藥物出院了，醫生也告訴他兩週內不要進行任何劇烈的體力活動，5週後電腦斷層掃描，顯示手術性肺氣腫完全消退，氣管撕裂已完全癒合。

病例報告指出，醫療團隊懷疑氣管穿孔是因為捏鼻、閉嘴強忍噴嚏時氣管內壓力迅速增大所致，如果打噴嚏時嘴巴和鼻子都緊閉，上呼吸道產生的壓力可能會超過打噴嚏時產生壓力的20倍以上，最後報告指出：「應該建議每個人不要閉嘴捏鼻子來抑制噴嚏，因為這可能導致氣管穿孔。」

患者頸部和胸部電腦斷層，白色箭頭指向第三和第四節頸椎水平的後氣管撕裂，黃色箭頭指向頸部的手術性肺氣腫。（圖擷自《英國醫學期刊》）

患者頸部和胸部電腦斷層，白色箭頭指向第三和第四節頸椎水平的後氣管撕裂，黃色箭頭指向頸部的手術性肺氣腫。（圖擷自《英國醫學期刊》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吳宗憲合照鹿希派女友有原因 嗨喊：隔天就用上了
2023/12/12 10:47

吳宗憲合照鹿希派女友有原因 嗨喊：隔天就用上了
預防季節性流感 接種疫苗最有效
2023/11/03 05:30

預防季節性流感 接種疫苗最有效

EV6 GT-line增程版 跑格及續航極致結合
超罕見！白化雄鹿打噴嚏 萌樣全被拍下來
2018/09/29 10:55

超罕見！白化雄鹿打噴嚏 萌樣全被拍下來
以為在開玩笑…她見夫連打20個噴嚏後竟猝死
2018/09/14 10:41

以為在開玩笑…她見夫連打20個噴嚏後竟猝死

金融服務新顯學 「留白」打造優質體驗
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播