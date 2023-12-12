全球首例！ 捏鼻閉嘴強忍噴嚏 竟導致氣管撕裂

1名男子突然想打噴嚏，他捏鼻、閉嘴，強忍下來，不料竟導致氣管撕裂。打噴嚏示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/12/12 13:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以後強忍噴嚏要三思！1名男子在駕車時突然想打噴嚏，他捏鼻、閉嘴，強忍下來，不料氣管竟撕裂，是全球已知第一起因強忍噴嚏而導致氣管穿孔案例。

《英國醫學期刊》（BMJ）刊登一份強忍噴嚏後自發性氣管穿孔案例報告，1名30多歲男子有過敏性鼻炎背景，在駕車時突然想打噴嚏，但他捏鼻、閉嘴，強忍下來，突然間他到頸部劇烈疼痛，直接奔赴急診室，醫師檢查後發現，他頸部兩側腫脹，活動困難，男子沒有任何呼吸、發聲或吞嚥困難問題。

請繼續往下閱讀...

經過X檢查及電腦斷層掃描後發現，發現第三和第四節頸椎之間有一處2公分×2公分的氣管撕裂，伴隨著縱膈腔氣腫和頸部手術性肺氣腫，所幸不危及生命也不用開刀，在醫院觀察48小時後，帶著止痛藥和花粉症藥物出院了，醫生也告訴他兩週內不要進行任何劇烈的體力活動，5週後電腦斷層掃描，顯示手術性肺氣腫完全消退，氣管撕裂已完全癒合。

病例報告指出，醫療團隊懷疑氣管穿孔是因為捏鼻、閉嘴強忍噴嚏時氣管內壓力迅速增大所致，如果打噴嚏時嘴巴和鼻子都緊閉，上呼吸道產生的壓力可能會超過打噴嚏時產生壓力的20倍以上，最後報告指出：「應該建議每個人不要閉嘴捏鼻子來抑制噴嚏，因為這可能導致氣管穿孔。」

患者頸部和胸部電腦斷層，白色箭頭指向第三和第四節頸椎水平的後氣管撕裂，黃色箭頭指向頸部的手術性肺氣腫。（圖擷自《英國醫學期刊》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法