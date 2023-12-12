美國與輝達公司商討 允有限度向中國銷售AI晶片

2023/12/12 05:36

〔中央社〕美國政府正與晶片大廠輝達公司（Nvidia Corp）商討允許向中國銷售人工智慧晶片（AI chip）的問題，但強調輝達不能出售自家最先進的半導體給中國企業。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天接受路透社訪問時表示，輝達公司「可以、將會且應該銷售人工智慧晶片給中國，因為大多數人工智慧晶片將用於商業應用」。

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她還說：「我們不能允許他們供貨最精密、處理能力最強的人工智慧晶片，這會讓中國能訓練他們的前沿模型。」

雷蒙多指出，一星期前她跟輝達公司執行長黃仁勳交談過，黃仁勳的態度「非常明確，我們不想違反規則。告訴我們規則，我們會跟你們合作」。

雷蒙多提到，美國商務部正與輝達公司合作，「他們想做正確的事，顯然他們想銷售盡可能多的晶片」。

總部設於美國加州的輝達公司拒絕發表評論。黃仁勳上週曾說，輝達正跟美國政府密切合作，以確保供貨給中國市場的新晶片符合美方出口限制。

路透社上個月曾報導，輝達公司已告知中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧晶片將延至明年首季發表。1121212

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