脫了招牌皮衣！黃仁勳超接地氣 街邊爽嗑小吃畫面曝光

黃仁勳（前右2）難得脫下招牌皮衣，一身輕便在越南街頭品嘗當地美食。（圖翻攝自Hoang Anh Tuan臉書）

2023/12/12 00:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳過去公開露面總是身穿黑色帥勁皮衣，這樣的穿搭儼然成為這位知名台裔企業家的招牌。不過近日黃仁勳訪問越南時，竟罕見脫下招牌皮衣，僅穿俐落短袖坐在街邊大啖越南美食，照片曝光後引發網友討論。

黃仁勳上週六（9日）首度訪問越南，並於週日（10日）與越南總理范明正（Phạm Minh Chính）會晤，表示輝達已經在越南投資約2.5億美元（約新台幣786億），並將該國視為重要市場，輝達有意在越南建立吸引世界各地人才的基地，促進半導體和人工智慧（AI）的發展，而越南與美國的良好關係，將有助於促進兩國在半導體和人工智慧領域的合作。

請繼續往下閱讀...

除商談半導體合作外，黃仁勳難得去越南，不忘體驗越南當地風情與美食。負責接待黃仁勳的河內外交官Hoang Anh Tuan週日在臉書分享陪同黃仁勳走訪越南的一系列照片，其中能看到黃仁勳第一次到訪越南並沒有選擇高檔餐廳，反而是光顧最能吃到道地越南味的街邊小吃，而他也難得脫下招牌皮衣，一身輕便短袖和牛仔褲，與同行的人坐在路邊大啖越南春捲、蝸牛肉、牛肉河粉、椰子水等美食，毫無大老闆架子。

黃仁勳過去露面總是身穿黑色帥勁皮衣，如此穿搭儼然成為他的招牌。（資料照）

黃仁勳難得脫下招牌皮衣，一身輕便在越南街頭品嘗當地美食。（圖翻攝自Hoang Anh Tuan臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法