為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

脫了招牌皮衣！黃仁勳超接地氣 街邊爽嗑小吃畫面曝光

黃仁勳（前右2）難得脫下招牌皮衣，一身輕便在越南街頭品嘗當地美食。（圖翻攝自Hoang Anh Tuan臉書）

黃仁勳（前右2）難得脫下招牌皮衣，一身輕便在越南街頭品嘗當地美食。（圖翻攝自Hoang Anh Tuan臉書）

2023/12/12 00:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳過去公開露面總是身穿黑色帥勁皮衣，這樣的穿搭儼然成為這位知名台裔企業家的招牌。不過近日黃仁勳訪問越南時，竟罕見脫下招牌皮衣，僅穿俐落短袖坐在街邊大啖越南美食，照片曝光後引發網友討論。

黃仁勳上週六（9日）首度訪問越南，並於週日（10日）與越南總理范明正（Phạm Minh Chính）會晤，表示輝達已經在越南投資約2.5億美元（約新台幣786億），並將該國視為重要市場，輝達有意在越南建立吸引世界各地人才的基地，促進半導體和人工智慧（AI）的發展，而越南與美國的良好關係，將有助於促進兩國在半導體和人工智慧領域的合作。

除商談半導體合作外，黃仁勳難得去越南，不忘體驗越南當地風情與美食。負責接待黃仁勳的河內外交官Hoang Anh Tuan週日在臉書分享陪同黃仁勳走訪越南的一系列照片，其中能看到黃仁勳第一次到訪越南並沒有選擇高檔餐廳，反而是光顧最能吃到道地越南味的街邊小吃，而他也難得脫下招牌皮衣，一身輕便短袖和牛仔褲，與同行的人坐在路邊大啖越南春捲、蝸牛肉、牛肉河粉、椰子水等美食，毫無大老闆架子。

黃仁勳過去露面總是身穿黑色帥勁皮衣，如此穿搭儼然成為他的招牌。（資料照）

黃仁勳過去露面總是身穿黑色帥勁皮衣，如此穿搭儼然成為他的招牌。（資料照）

黃仁勳難得脫下招牌皮衣，一身輕便在越南街頭品嘗當地美食。（圖翻攝自Hoang Anh Tuan臉書）

黃仁勳難得脫下招牌皮衣，一身輕便在越南街頭品嘗當地美食。（圖翻攝自Hoang Anh Tuan臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃仁勳：輝達將擴大與越南合作夥伴關係 支持AI發展
2023/12/11 14:36

黃仁勳：輝達將擴大與越南合作夥伴關係 支持AI發展
黃仁勳「馬」不停蹄 將赴越南談半導體合作
2023/12/09 07:01

黃仁勳「馬」不停蹄 將赴越南談半導體合作

金融服務新顯學 「留白」打造優質體驗
華為是強大對手 輝達會與美政府密切合作／黃仁勳 ︰新晶片售中 將符合美禁令
2023/12/07 05:30

華為是強大對手 輝達會與美政府密切合作／黃仁勳 ︰新晶片售中 將符合美禁令
黃仁勳：華為是「非常可怕」競爭對手
2023/12/06 14:44

黃仁勳：華為是「非常可怕」競爭對手

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播