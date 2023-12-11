南海衝突湊熱鬧？俄太平洋艦隊抵菲律賓訪問

俄羅斯太平洋艦隊無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」。（法新社檔案照）

2023/12/11 21:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕中菲南海衝突持續之際，俄羅斯海軍太平洋艦一支包括兩艘大型反潛艦在內的編隊，11日抵達菲律賓馬尼拉港，對菲律賓進行正式訪問。

俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄海軍無畏級（Udaloy-class）反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）、「潘迪雷耶夫上將號」（Admiral Panteleyev），以及「佩琴加號」（Pechenga）中型海上油輪組成的太平洋艦隊艦艇編隊，在亞太地區遠洋航行計畫框架下，11日抵達菲律賓馬尼拉港。

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聲明中指出，編隊將在馬尼拉港停留到12月14日，停留期間俄方計劃遊覽馬尼拉的名勝古蹟。

報導指出，俄太平洋艦隊這支編隊10月7日從符拉迪沃斯托克港（海參崴）啟程，展開亞太地區遠洋航行，此次遠航的目的，是在亞太地區展示俄羅斯海軍旗，加強國際友好關係，並向大眾介紹俄羅斯海軍。

「崔布茲上將號」全長163.5公尺、寬度19.3公尺、最大排水量8700噸、最高航速30節。俄海軍無畏級反潛驅逐艦設計目的，在於反潛，主要的飛彈、魚雷、炸彈都是針對攻擊潛艦而設計或改進。

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