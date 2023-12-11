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惡劣保全故意用「拖把沾水」趕街友 英國麥當勞道歉了

倫敦某間麥當勞的保全為了驅趕街友，竟故意用拖把浸濕街友的睡袋。（擷自「x」）

倫敦某間麥當勞的保全為了驅趕街友，竟故意用拖把浸濕街友的睡袋。（擷自「x」）

2023/12/11 20:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一間麥當勞的保全，日前故意把水浸濕在一名街友的睡袋上，藉此驅趕街友，惡劣行徑全被網友po上網，目前麥當勞公司已道歉，表示參與其中的保全已被「永久撤職」。

《衛報》（The Guardian）報導，倫敦維多利亞街（Victoria Street）上的一間麥當勞分店，一名保全提著水桶將水故意潑灑在地面上，試圖驅趕在路邊休息的街友。

據影片所示，保全故意將未擰乾拖把拿出來，導致大量的水流到地面上，甚至沾濕了街友的衣物及睡袋，而街友也試圖阻止保全的行動，但保全並沒有理會他，過份行徑讓不少路人看不下去，拿出手機錄影，卻有另一名保全試圖阻止旁觀者拍攝。

事後男子將該影片上傳至社群平台「x」，並標註英國麥當勞公司，「你覺得你的員工在冬天（或任何時候）浸溼街友的睡袋是合適的嗎？令人作嘔，他甚至不在你們店外」。

該影片在網路上瘋傳，英國麥當勞公司為此出面致歉，表示參與事件的保全都已被永久撤職，且提醒餐廳團隊要「尊重所有人」，並向這名街友道歉，表示會與市議會一同合作進行賠償，「我們會全力進行該地區及無家可歸者的慈善工作」。

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