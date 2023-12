惡劣保全故意用「拖把沾水」趕街友 英國麥當勞道歉了

2023/12/11 20:54

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦一間麥當勞的保全,日前故意把水浸濕在一名街友的睡袋上,藉此驅趕街友,惡劣行徑全被網友po上網,目前麥當勞公司已道歉,表示參與其中的保全已被「永久撤職」。

據《衛報》(The Guardian)報導,倫敦維多利亞街(Victoria Street)上的一間麥當勞分店,一名保全提著水桶將水故意潑灑在地面上,試圖驅趕在路邊休息的街友。

據影片所示,保全故意將未擰乾拖把拿出來,導致大量的水流到地面上,甚至沾濕了街友的衣物及睡袋,而街友也試圖阻止保全的行動,但保全並沒有理會他,過份行徑讓不少路人看不下去,拿出手機錄影,卻有另一名保全試圖阻止旁觀者拍攝。

事後男子將該影片上傳至社群平台「x」,並標註英國麥當勞公司,「你覺得你的員工在冬天(或任何時候)浸溼街友的睡袋是合適的嗎?令人作嘔,他甚至不在你們店外」。

該影片在網路上瘋傳,英國麥當勞公司為此出面致歉,表示參與事件的保全都已被永久撤職,且提醒餐廳團隊要「尊重所有人」,並向這名街友道歉,表示會與市議會一同合作進行賠償,「我們會全力進行該地區及無家可歸者的慈善工作」。

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7