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停車場搞上17歲高中妹！美男師還想丟下妻小私奔

美國高中男教師與17歲女學生發生性關係。示意圖。（資料照）

美國高中男教師與17歲女學生發生性關係。示意圖。（資料照）

2023/12/11 20:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名已婚男老師被指控與17歲女學生發生關係，每個月都會發生至少一次性關係，男老師還打算帶著女同學私奔到其他州，目前已遭警方逮捕。

綜合外媒報導，美國密西西比州海泉學區的一名38歲已婚男教師詹姆斯·唐納德·霍金斯二世 （James Donald Hawkins II），被指控性侵17歲女學生，兩人還打算私奔，不料，詹姆斯於11月30日遭到警方逮捕，並被任職高中開除。

詹姆斯表示從2023年春天開始就與這名17歲女學生接觸，每個月都會與對方發生關係，地點通常在自己家中和沃爾瑪停車場，並否認對女孩的行為是犯罪，且儘管詹姆斯已結婚生子，但詹姆斯與這位女學生的感情進展非常快速，兩人原先預計私奔到路易斯安那州。

經過聽證會後，法官將詹姆斯的保釋金定為15萬美元（約新台幣472萬），並命令詹姆斯遠離受害者及其家人，「如果你碰巧在公共場合撞到她，你需要立即離開那個地方」。據了解，詹姆斯已經在海泉高中任教一年多，在此之前他是密西西比州立大學的物理學研究生，而詹姆斯被捕後，被任職的高中開除。

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