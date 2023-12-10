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不滿COP零進展 義大利環團人士染綠威尼斯運河

環保人士今日將威尼斯河水染綠，並在知名景點里阿爾托橋上懸掛布條抗議。（路透）

環保人士今日將威尼斯河水染綠，並在知名景點里阿爾托橋上懸掛布條抗議。（路透）

2023/12/10 20:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了表達對第28屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP28）進展甚微的不滿，義大利環保人士今（10）日將威尼斯遠近馳名的運河染綠，儘管他們宣稱染劑本身無害，但此舉仍讓威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）大感不快，呼籲政府懲罰這些「環保人士」。

《路透》報導，這群屬於環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的抗議人士今日將威尼斯河水染綠，並聚集在橫跨運河的里阿爾托橋（Rialto Bridge）上，懸掛了布條，上面寫著：「COP28：當政府口若懸河時，我們卻命懸一線。」

反抗滅絕組織並在一份聲明中表示：「幾個小時之後，河水就會恢復原來的樣貌。但與此同時，在政府談話時，我們在統計不斷發生的洪水與火災，所造成的損失及受害者人數。」

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）則對這群環保人士的舉動非常感冒，他稱呼這些人為「生態破壞者」，並呼籲義大利政府對他們開罰。

布魯尼亞羅說：「威尼斯是一座脆弱的城市，一座值得被愛與尊敬的城市。真的是夠了。」

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