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委內瑞拉將與蓋亞那舉行高層會議 協調爭地衝突

2023/12/10 05:54

〔中央社〕委內瑞拉當局今天宣布14日將與蓋亞那舉行「高層級」會議，以就艾瑟奎波（Essequibo）地區主權爭議引發的緊張局勢進行討論。

法新社報導，委內瑞拉外交部透過聲明證實，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在與巴西總統魯拉（Luiz Inacio da Silva）以及拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）主席的電話交談中同意舉行上述會議。

馬杜洛政府在聲明中表示，這次會議相關細節「將在未來數天內公布。會議的目的是保護我們維持拉丁美洲和加勒比海區域和平、不受外部勢力干擾的願望」。

巴西總統辦公室則稱，魯拉已建議CELAC就會議安排相關事宜與雙方接觸，他也警告馬杜洛不要採取任何會造成危機升高的「片面舉措」。

根據委國通訊部長納涅茲（Freddy Nanez）的說法，蓋亞那已同意舉行會議。

馬杜洛日前宣布要將鄰國蓋亞那3/4的國土設州納入版圖，雖然此舉很有可能是他拚連任的政治噱頭，但在當前多事之秋之際特別引起國際關注。

隨著爭端升高，魯拉暗示，如果委內瑞拉真的入侵擁有豐富石油蘊藏的艾瑟奎波地區，他可能與馬杜洛在政治上決裂。1121210

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