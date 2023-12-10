消費核爆歷史遭抵制 好萊塢大片「奧本海默」明年仍於日本上映

電影芭比與奧本海默被製成的部分迷因圖片，被日本認為在「消費」核爆歷史。（資料照）

2023/12/10 00:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢傳記大片「奧本海默」明年將在日本上映，該部講述原子彈發展故事的電影，今年在全球斬獲佳績，成為票房近10億美元的賣座電影，但先前因電影相關迷因（meme）圖片，被認為在消費日本過去的核爆歷史，導致當時日本網路罵聲不斷，而日本發行商表示，這部電影對該國具有特殊意義，因而在多方考量下，仍決定在日本上映。

根據英國《衛報》報導，日本發行商「Bitters End」在週四（7日）表示，環球影業（Universal Pictures）於今年出品的傳記電影「奧本海默」（Oppenheimer）明年將在日本上映。

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先前因奧本海默與同期電影「芭比」組成的「芭本海默」（Barbenheimer）迷因圖片，引起日本觀眾大力反彈，認為環球影業在行銷貼文貼上芭本海默的標籤，並未尊重過去曾是核彈受災國的日本，當時在日本網路上甚至帶起抵制的連署和行動。

該發行商表示，決定上映的原因，是因為奧本海默這部電影的主題，對日本具有特殊意義，因此在他們經過多方討論與考慮後，預計明年在日本上映。

第二次世界大戰期間，日本在戰爭結束前幾天遭美國投下兩顆原子彈，造成至少20萬人喪生。

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