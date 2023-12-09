2023是前線記者災難年 記者聯盟：有近百人被殺、400人遭監禁

因以色列對加薩地區持續轟炸，導致巴勒斯坦記者哈塔卜被擊中身亡。（法新社）

2023/12/09 23:03

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際近年人權問題緊張，不僅多國處在戰爭狀態，就連在前線向大眾提供即時資訊的記者也受到劇烈打擊。國際的記者組織發布數據，表示2023年是記者最危險的一年，今年的死亡人數突破往年紀錄，甚至達到前年的兩倍。

根據英國《衛報》報導，國際記者聯盟（IFJ）的新聞工作者死亡人數年度紀錄表示，今年為止有94名記者被殺害，也有近400名記者遭到監禁。死亡人數高於去年2022年同時期的67人，今年同時是2021整年死亡人數的兩倍。

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國際記者聯盟呼籲給予媒體工作者更好的保護措施，且讓攻擊人士為其犯法行為負上責任。針對為保障記者的安全和有效的國際執法去制定新的世界標準，國際記者聯盟主席普拉達利（Dominique Pradalié）表示，過去以來從沒有如同現在如此迫切需要。

該聯盟也表示，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在10月7日攻擊以色列至今，已有68名記者因以哈衝突喪命。等於每日不止一名記者遭到殺害，而以哈衝突期間的死亡人數更佔今年總數的72％，該報告也表示絕大多數的死者是加薩地區的巴勒斯坦記者。

自從1990年國際記者聯盟開始記錄因公殉職的記者以來，以哈戰爭對新聞工作者的危險性比任何一場衝突都更加致命，該衝突的死亡人數和死者增加速度都「史無前例」。該組織表示，他們對於有心人士針對媒體工作者的犯罪行為沒有受到應有的懲罰深感憂心，敦促各國政府要「完整揭露」這些謀殺案，並採取合理措施以確保記者的安全。

而今年為止，也有393名媒體工作者被關在監獄中，在中國和香港遭到監禁的記者人數最多，有80名記者；其次是緬甸有54名記者；土耳其有41名記者；俄羅斯和克里米亞有40名記者；白俄羅斯有35名記者以及埃及有23名記者。

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