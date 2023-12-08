前白宮官員：台灣兵役延長若推翻 美日會擔憂

兵役制度為台灣總統大選熱門議題。前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林向中央社表示，台灣的兵役延長至1年是台灣展現防衛決心的重要指標，若這項決定被推翻，將引起美國、日本極大擔憂。（資料照）

2023/12/08 15:49

〔中央社〕兵役制度為台灣總統大選熱門議題。前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林向中央社表示，台灣的兵役延長至1年是台灣展現防衛決心的重要指標，若這項決定被推翻，將引起美國、日本極大擔憂。

雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre，USSC）昨晚舉辦座談探討台灣2024大選下的國際局勢。

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雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Michael Green）於美國布希政府期間擔任國安會亞洲事務資深主任。今年3月，美國總統拜登指派跨黨派美國高層級訪團訪問台灣時，葛林為訪團成員之一，除總統蔡英文接見，也與國防部長邱國正交流。

葛林向中央社記者表示，2004年時任總統陳水扁成功連任時，美國及當時的布希政府擔心陳水扁是否會推動台灣獨立。但20年後的今天，美國主要擔心的是「台灣是否太弱」，以至於招致中國壓力或軍事行動。

葛林也提到成為2024年選舉話題的兵役制度。他表示，對美國、日本及其他國家來說，台灣兵役自4個月延長至1年的決定是一個重要指標，這代表台灣人民與政府準備好捍衛他們的民主，並展現政治意志與堅定的決心，對北京進行威懾。

葛林表示，美國、日本及澳洲相信台灣正在極盡所能穩定局勢並防止戰爭，「如果這項決定（兵役延長至1年），被推翻，不僅美國、在日本也會引起極大擔憂」。

葛林表示，澳洲、加拿大等國雖然沒有如同美國的「台灣關係法」，但中國對台灣的脅迫與軍事攻擊將會威脅到整個第一島鏈，這意味美國、加拿大、日本、菲律賓、澳洲、紐西蘭等都會因此受到威脅。所有的民主國家都想要阻止這樣的事情發生，因此，台灣自我防衛的決心至關重要。

葛林認為，無論哪位總統候選人獲勝，北京都可能加大軍事壓力，但美國同樣也會謹慎並適當地做出回應，這對於澳洲及日本將是重要時刻。

此外，針對葛來儀（Bonnie Glaser）等3位知名學者撰文，建議民進黨總統候選人賴清德若當選應考慮凍結民進黨台獨黨綱，葛林認為，黨綱屬於政黨的政治願望、非外交政策。美國理解台灣民主的價值，相信多數美國官員不會敦促賴清德這樣做。．

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）則表示，若民進黨贏得大選，將被視為反中政黨的連續第3次執政。中方可能會做出某種軍事回應，例如展開某種對台封鎖。中國主要目標之一是讓美國遠離台灣，透過對台封鎖，顯示美國對此無能為力。中國也可能將孤立台灣的壓力延伸至其他國家，包括日本、澳洲等。

麥葛瑞格指出，若國民黨獲勝，短期內兩岸緊張局勢可能緩解，中方也可能增加兩岸對話及取消部分貿易壁壘。然而，中國對台統一的目標不會放鬆，對台的軍事威脅也永遠不會消失。

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