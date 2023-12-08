言論自由？ 丹麥正式通過法案禁止焚燒古蘭經

丹麥司法部長胡莫加德7日表示，焚燒古蘭經可能損害丹麥與其他國家的友好關係，並進一步威脅丹麥的國家安全。（歐新社資料照）

2023/12/08 10:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥議會7日通過法案，規範在公共場所焚燒「古蘭經」屬非法行為。此前丹麥的極右翼抗議人士焚燒了多本古蘭經，此舉旨在緩解丹麥與穆斯林國家的緊張關係。

據《路透》報導，今年丹麥和瑞典境內的極右翼抗議者仇視伊斯蘭教人士，公開焚燒了多本古蘭經，激怒了穆斯林國家，紛紛敦促歐洲政府採取有力行動，防止此類事件再度發生。

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丹麥司法部長胡莫加德（Peter Hummelgaard）表示，自7月以來，已登記了逾500起焚燒古蘭經或伊斯蘭旗幟的示威活動。

胡莫加德7日指出：「此類示威活動可能損害丹麥與其他國家的友好關係，損害我國利益，最終損害我們的安全。」

由於擔心焚燒古蘭經引發極端伊斯蘭主義者的敵對意識，丹麥一直尋求在憲法言論自由和國家安全之間取得平衡。該國憲法保障人們批評宗教的權利。

瑞典和丹麥的國內反對者認為，任何對批評宗教的處罰，包括限制焚燒古蘭經，都會破壞得來不易的自由主義環境。

反移民的丹麥民主黨（Denmark Democrats）黨魁史托伯格（Inger Stojberg）抨擊稱：「歷史將因此對我們做出嚴厲評判，而且有充分理由。歸根究柢對言論自由的限制是由我們自己決定，還是自外部干預的結果？」

丹麥中間派聯合政府回應，新法規對言論自由的影響極小，以其他方式批評宗教仍屬合法。本次投票在議會進行了5小時的激烈辯論後舉行，共94名議員投下了贊成票，並有77張反對票。

丹麥政府表示，違反新法將被處以罰款或最高2年監禁。瑞典也正考慮如何防止焚燒古蘭經，但傾向透過警方駁回抗議申請，而非立法限制焚燒行為。

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