跟AK47一樣肥老鼠！大量鼠類肆虐壕溝 成烏俄共同敵人

烏俄戰場上有老鼠大小跟AK74步槍尺寸接近。（圖擷自X）

2023/12/07 15:27

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭戰爭進入僵持狀態，雙方在戰線上要面對砲火與嚴寒外，現大批鼠類出沒在壕溝，除了可能造成的疾病外，鼠類也破壞了武器裝備，成為雙方共同的敵人。

綜合外媒報導，烏克蘭大片田地因戰爭的關係而無法收割，加上戰死的士兵遺體成為鼠類繁衍溫床，隨著氣候轉冷，烏俄雙方現正面臨鼠類困擾，大量鼠類進入戰壕內尋求溫暖和食物，食品倉庫、個人用品鼠類肆虐，甚至有老鼠大小跟AK74步槍尺寸接近。

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除了可能造成的疾病外，鼠類也對軍武裝備構成威脅，俄軍啟動車輛，無數鼠類從排氣管內湧出相當駭人，烏克蘭前線部隊也透露，老鼠啃咬電纜線，損壞了他們的通訊設備，還有一些報告顯示火砲零件被老鼠破壞 影響了部隊的戰備狀態。

The Russian trench rat/mice issue is a fairly serious one that reportedly really went downhill over the past few weeks as cold weather set in. https://t.co/9fgatxh2EK pic.twitter.com/OA9PM9P2g2 — OSINTtechnical （@Osinttechnical） October 27, 2023

Rats invaded a Russian Army vehicle. pic.twitter.com/8XhlaiV1Qj — Clash Report （@clashreport） December 3, 2023

烏俄戰爭戰爭進入僵持狀態，現大批鼠類出沒在雙方壕溝內。（圖擷自Telegtam）

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