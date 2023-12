跟AK47一樣肥老鼠！大量鼠類肆虐壕溝 成烏俄共同敵人

2023/12/07 15:27

歐祥義/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭戰爭進入僵持狀態,雙方在戰線上要面對砲火與嚴寒外,現大批鼠類出沒在壕溝,除了可能造成的疾病外,鼠類也破壞了武器裝備,成為雙方共同的敵人。

綜合外媒報導,烏克蘭大片田地因戰爭的關係而無法收割,加上戰死的士兵遺體成為鼠類繁衍溫床,隨著氣候轉冷,烏俄雙方現正面臨鼠類困擾,大量鼠類進入戰壕內尋求溫暖和食物,食品倉庫、個人用品鼠類肆虐,甚至有老鼠大小跟AK74步槍尺寸接近。

除了可能造成的疾病外,鼠類也對軍武裝備構成威脅,俄軍啟動車輛,無數鼠類從排氣管內湧出相當駭人,烏克蘭前線部隊也透露,老鼠啃咬電纜線,損壞了他們的通訊設備,還有一些報告顯示火砲零件被老鼠破壞 影響了部隊的戰備狀態。

The Russian trench rat/mice issue is a fairly serious one that reportedly really went downhill over the past few weeks as cold weather set in. https://t.co/9fgatxh2EK pic.twitter.com/OA9PM9P2g2