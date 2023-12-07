美國務院：反對以色列在加薩走廊設立「緩衝區」

美國國務院發言人米勒6日表示，將反對以色列在加薩走廊設置任何緩衝區。（美聯社資料照）

2023/12/07 14:39

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）6日表示，將反對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）設立任何緩衝區，因為美國不希望衝突結束後巴勒斯坦飛地的面積縮小，稱將違反華盛頓長久以來的立場。

據《路透》報導，埃及和區域消息人士透露，以色列已通知幾個阿拉伯國家，希望在加薩邊境的巴勒斯坦一側設置緩衝區，防止未來發生任何攻擊，此為戰後加薩提議的一部分。

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米勒在每日例行記者會上表示，華盛頓對加薩未來的大原則之一，是不得縮小這片人口稠密的飛地領土面積。

米勒說：「因此，任何將緩衝區設於加薩境內的提案，都違反了這一原則，也是我們必然反對的。但如果提議僅涉及以色列領土，我便不會評論，這將是以色列人的決定。」

米勒強調，重大衝突結束後勢必有過渡期，以避免出現「安全真空」，但這都必須是暫時的，儘管他無法明確指出過渡期的時間範圍。

以哈衝突於10月7日爆發，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）跨越邊境進入以色列南部，對社區、平民發動攻擊，造成1200人死亡，另有200餘名人質被俘至加薩。

以色列誓言消滅哈瑪斯，並以大規模空襲和地面攻擊作為回應。巴勒斯坦衛生部稱，以軍行動已造成逾1萬5000人死亡。

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