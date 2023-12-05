出口中國紅利結束！韓準財長：雙方競爭加劇 須致力多元化市場

南韓準財相崔相穆說，韓國受惠於對中國出口的年代即將結束。（路透）

2023/12/05 23:38

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓財政部長提名人崔相穆5日指出，得益於對中國出口的年代即將結束，雙方的競爭加劇，南韓必須多元化市場。

路透報導，他在一場記者會中說，「過去20年，我們透過中國享受到的出口榮景即將結束，因此亟需多元化市場」。

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他補充，南韓與中國的關係變得更加依賴，但同時也更加競爭，「我們需要思考如何使關係對我們有利」；「無論是中國、日本還是美國，國家之間的關係，首先要考量的都是國家利益」。

崔相穆原本擔任總統尹錫悅的首席經濟顧問，4日他被提名為新任財政部長。

美國之音報導，受中國經濟持續放緩、房地產市場低迷影響，八月韓國對中國出口年減高達20%。另外，韓國科學技術信息通信部上月14日公布數據顯示，10月韓國信息通信技術（ICT）出口額170.6億美元，年減4.5%，為連續第16個月減少。

儘管中國仍是南韓最大貿易夥伴，但首爾與美國等富裕民主國家的關係日益緊密，專家認為，這表明南韓有意對抗北京的經濟脅迫。

韓國外交部長朴振五月間在首爾舉行的聽證會上表示，經過為期一個月的外交努力，包括與七國集團（G7）領導人的峰會，「減少我們對中國的依賴」和「使我們的貿易夥伴多樣化，將有助於我們的經濟」。

韓國受日本之邀，出席G7廣島峰會。G7聯合公報宣布，將「促進經濟韌性」，並透過「降低風險和多樣化」，來對抗北京的「經濟脅迫」和「惡意作法」。

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