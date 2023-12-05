法國紀錄片揭露 TikTok分化手法 改變台灣認同、企圖影響大選

法國公共電視一部最新紀錄片，揭露短影音平台TikTok被中國當作「統一」工具，以分化台灣人民，試圖影響總統和國會大選。（法新社）

2023/12/05 22:56

〔編譯楊芙宜／台北報導〕法國公共電視第五電視台（France 5）3日播出最新紀錄片「TikTok：中國陰影」，揭露了短影音平台TikTok被中國當局用以分化台灣人民，並試圖影響台灣2024年總統和國會大選。法國專家警告，TikTok可能成為中國「統一」的工具，藉以改變台灣認同、讓年輕人轉向擁抱中國。

中國在TikTok政治宣傳鎖定攻擊被北京視為「敵人」的民進黨總統參選人賴清德，各種短影片都在破壞賴清德可信度。

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據中央社報導，這部70分鐘紀錄片中有一節聚焦台灣，導演訪問數十位法國、英國、美國、台灣專家與記者，展現中國如何利用TikTok監視、操縱輿論與散布假訊息，並訪問年輕使用者，發現他們的確會在TikTok搜尋資訊。

報導引述紀錄片旁白說：「有史以來首見，抵抗中國的台灣，擔心逐漸受年輕人青睞的TikTok威力」TikTok台灣用戶超過550萬人，可觸及近四分之一人口。

紀錄片分析台灣大選在即，民進黨參選人賴清德，成為中國在TikTok政治宣傳主要鎖定對象：稱若賴當選、美國將會發起戰爭；稱賴會把國家帶往災難；還散播台灣缺電、缺水、缺疫苗、缺中藥，以打造「台灣民不聊生，民進黨執政不力」景象。

紀錄片訪問了2名是TikTok重度使用者的台灣中學生，包括觀看越來越多中國內容的學生「Ja」說，他會在TikTok找新聞，「追蹤比較有名的人，有些看法是平常新聞媒體比較不會報的」、「確實有些內容顯示中國其實沒想像那麼糟」、「我不會很擔心若台灣和中國關係拉近」。

紀錄片也詳述TikTok配合宣傳中國官方論述的手法，包括散播維吾爾族歌舞昇平畫面、傳播Covid-19病毒來自比爾蓋茲或美國軍事基地的陰謀論等；並訪問TikTok言論審查員達米安和馬克，2人揭露了TikTok的內容審查機制，即依據敏感關鍵字清單（包括「台灣」、「新疆」、「香港獨立」在內），提交不適當影片後，由其他人員刪除、或以演算法屏蔽影片。目前歐洲審查員有6125人。

根據報導，在紀錄片播放後，節目邀請專家討論，法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）情報與混合威脅部門主管夏宏（Paul Charon）強調，最讓他反思的片段便是台灣：「我認為台灣人確實應該害怕。過去幾十年來，對中國的情感和歸屬逐漸消失、台灣認同則大增。現在或許有個工具，展現『統一』可能沒那麼糟，這是關鍵議題」。

夏宏表示，「對中國共產黨的黨國來說，首要目標就是貶低民主，因為這對他們是生存問題。若民主在中國人民眼中成為可靠的選項，他們政權就危險了」。

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