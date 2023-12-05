中國經濟慘購買力遽降 上海家樂福首家門市閉店

家樂福位於上海的首家門市曲陽店，近日關門大吉。（截取自網路）

2023/12/05 21:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟低迷不振，許多民眾失業，購買力大幅下降，大型購物商場首當其衝。家樂福位於上海營運近30年的首家門市近日關閉；此外，廣州最大的電子產品集散中心新賽格電子城，也在營運20幾年後宣布歇業。

家樂福位於上海曲陽的首家門市11月下旬結束營業，當地媒體《海報新聞網》報導，門市內貨架已搬空，許多打包好的包裹堆放在收銀機附近，張貼在圍籬上的關門公告上寫道：「因業務調整，本門市將於2023年11月22日停止營業」。

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經常光顧家樂福門市的上海大學退休教授顧國平受訪表示，目前中國經濟蕭條，許多人失業，民眾購買力下降，其他大賣場也在關門，「不是只有家樂福虧損，其他的大賣場都全面虧損」。

家樂福集團公司1959年創立於法國，並於1995年進入中國，隔年家樂福曲陽門市開業，至今年11月底關門共營運了27年。今年9月北京碩果僅存的1家在營家樂福門市——四元橋店也關門大吉。

公開數據顯示，今年上半年家樂福中國門市有106家歇業，原因與家樂福中國業務持續虧損有關；今年上半年家樂福中國虧損近13億元人民幣（新台幣57億元）。

此外，廣州新賽格電子城也在11月下旬關閉，該電子城於1998年開業，面積約908坪。廣州賽格市場經營管理公司在致商家的「撤場通知」寫道，近年來因市場環境嚴峻，尤其是疫情3年以來，原有在電子城的商家已大量流失，但電子城場地租金及其他營運等成本不斷增加，造成公司入不敷出，負債累累，無法再繼續經營下去。

隨著網路的發展和電商的崛起，傳統的實體店鋪逐漸失去了競爭力。越來越多民眾選擇在網路購買電子零組件，使得新賽格電子城的銷售額逐年下降，商家的利潤也越來越低。

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