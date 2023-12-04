女高中生考試過程中竟生下小孩 嬰兒哭聲嚇壞教室師生

印尼一名高中女學生近日在學校考試時，突然在教室生下小孩。嬰兒示意圖，與本文無關。（法新社）

2023/12/04 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名高中女學生上週在學校考試期間，竟突然當著大家的面生下小孩，嬰兒呱呱墜地的哭鬧生嚇壞在場其他師生，消息曝光後引發印尼社會熱議。

綜合印尼媒體報導，印尼東爪哇省三邦縣（Kabupaten Sampang）一名今年7月剛就讀縣立高中一年級的女學生，上週四（11/30）下午參加學校考試過程中，突然在教室生下小孩，新生兒的哭鬧聲讓在場其他同學和監考老師相當錯愕，隨後趕緊通報救護車將身上都是血的女學生和剛出世的小孩送到醫院。

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三邦縣警方公關主任蘇吉安托（Ipda Sujianto）透露，該名女學生懷孕期間，沒有其他師生發現這件事，不過考試過程中女學生有向監考老師反映胃痛想請假，但因為考試還在進行中，監考老師並未允許，怎料竟直接在教室分娩。目前警方正在調查這起事件是否涉及性犯罪，因為當事人還是未成年少女。

收治母子倆的醫院表示，當事人生下的是個女嬰，剛送到醫院時，當事人情況相當危急，因為胎盤沒有跟著生出來，所幸經過治療，情況穩定下來，母子均安，新生兒也交由當事人家屬帶回照顧。

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