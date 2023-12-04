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搶錢？中國四川涼山蹲地吃飯、碗筷不洗罰錢

四川涼山推出的環境罰款規範。（摘自網路；本報合成）

四川涼山推出的環境罰款規範。（摘自網路；本報合成）

2023/12/04 17:54

〔編譯魏國金／台北報導〕中國地方為增加財政收入，已到無所不罰的地步？中國四川涼山近期傳出地方監管人員為糾正蹲地吃飯「陋習」，三不五時進入民宅檢查，違者首次罰款人民幣20元（台幣88元），第二次罰款翻倍，此外，當地政府也規定廚房碗筷不洗、廁所髒亂、客廳地板不掃、臥室被子不疊等通通都要罰錢。

香港媒體《香港01》報導，位於四川涼山彝族自治縣一村民上月29日發布影片稱，蹲地吃飯被指責不文明，網格管理員三不五時入戶檢查。

該村民稱，用什麼姿勢用餐是自己的自由，難道也要被人管嗎？「什麼叫文明，其實你尊重他人的生活習慣就是文明」；「這是我們的習俗。你們認為56個民族都要在一個桌子上吃飯才叫文明嗎？你們看，這又來了，一天天的」！

報導解釋，所謂網格管理員簡稱網格員，是中國政府臨時聘用人員的一種，中國政府將社區（或村莊）劃分為「網格」，每個網格裡部署一名網格員和其他工作人員，負責搜集資訊和執行某些政策。

影片在網路上引發熱議，一些網友認為「這種習慣又不影響他人，有必要糾正」？「在外邊蹲地吃飯確實不太好，但在自己家裡也要管」？也有網友說，「很多人不理解，但你們想像的蹲和他們的不太一樣。那邊辦酒席請客，會出現塑膠盆裝菜放地上蹲著吃的情況。」

四川西昌市精神文明建設辦公室人員回應，「（這是）針對陳規陋習的專項整治，因為蹲地上吃飯不文明、不衛生，所以說規定要求在桌上吃飯」，他補充，地上很多時候會有動物糞便。

與此同時，四川涼山普格縣新農村村委會也發布《新農村美麗鄉村行動人居環境罰款標準》，當中列舉14種「髒亂差」的行為，包括廚房：碗筷不洗、擺放不整齊；衛生間：髒亂差；客廳：擺放凌亂、地面不清掃、沙發茶几髒亂差；臥室：衣服不整齊、被子未疊放、四件套未清洗；院壩：門前堆放雜物糞便、窗臺擺放雜物、室內室外蜘蛛網；入戶路：房前屋後明顯白色垃圾等，違者罰款人民幣3元（14元台幣）、5元（22元台幣）、10元（45元台幣）不等，其中蹲地吃飯罰款最重。

四川涼山推出的環境罰款規範。（摘自網路）

四川涼山推出的環境罰款規範。（摘自網路）

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