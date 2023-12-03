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美最高將領布朗：美國做好因應美中軍事衝突準備

美國參謀首長聯席會議主席、四星非裔上將布朗。（美聯社）

美國參謀首長聯席會議主席、四星非裔上將布朗。（美聯社）

2023/12/03 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最高將領、參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）2日受訪時表示，美國人應該擔心中國入侵台灣的可能性，美國也必須關注中國對台灣施加的壓力，即使不是軍事形式。布朗強調，美國努力避免與中國發生軍事衝突，但已做好因應這種衝突的準備。

布朗2日在加州錫米谷出席「雷根國防論壇」，在接受《福斯週日新聞》（FOX News Sunday）訪問時，發表了上述言論。

主持人布里姆（Shannon Bream）問布朗，「今年73%的人在接受調查時表示，他們有些擔心中國實際上入侵台灣的可能性。您過去曾說過，您不認為中國會採取實際行動攻占台灣，這在後勤上很難做到。但中國會透過其他方式向台灣施壓。那麼你認為會有什麼結果？」

布朗回答，「只要想想香港發生的事情就知道了，我想說的第一件事是，我們希望，而且我們都應該擔心，無論它是否會發生。」他強調，威懾之所以如此重要，部分原因就是為了避免發生衝突。

布朗表示，美國必須關注中國對台灣施加的壓力，即使不是軍事形式。

布朗說，「看看香港發生的事情，甚至看看中華人民共和國今天所做的一些事情，你就會知道，中國正在向台灣施壓、向印太地區的國家施壓，無論是在經濟上還是在某種程度上的軍事上，我們已經看到中國持續施壓，希望使台灣或其他國家屈服，以達到自己的目的。」

布朗認為，中國正在測試台灣到底有多大的克制力，因為中國軍隊幾乎每天都在台灣周圍執行飛行和海軍艦艇航行任務，有時甚至令人不安地接近台灣。

稍早，布朗在「雷根國防論壇」上演講，他被要求評論一項民調結果，其中顯示51%美國人認為中國是美國「最大威脅」，且74%美國人認為中美5年之內會爆發軍事衝突。

布朗回覆說：「首先，我想告訴他們，他們應該以美國的軍隊為豪，我們為一切情況做好了準備。但同時，我們正在努力避免衝突發生。」

「我們展示軍事力量是為了實現和平」，布朗並指出與中國保持軍事溝通管道暢通的重要性。他表示：「與盟友和合作夥伴對話，和與對手對話都十分重要。這種對話是有必要的，以避免誤判。」

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