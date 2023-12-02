輝達今年暴漲226％、市值增26.6兆 躍居標普頭號飆股

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

2023/12/02 23:37

〔編譯魏國金／台北報導〕美國媒體《市場內幕》（Market Insider）2日指出，輝達股價今年以來暴漲226%，市值增加8500億美元（26.6兆台幣），成為今年標普500表現最佳個股。執行長黃仁勳在人工智慧（AI）技術成為主流之前多年，便將公司押注在AI上，顯示他的遠見。

該報導整理黃仁勳近期接受《紐約客》訪問中，6個最有趣的花絮，分別如下：

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1.輝達座右銘：「距倒閉只有30天」。

1996年輝達幾乎倒閉，公司不得不解僱半數員工、距發薪僅剩幾週。他說，隨著Riva 128圖形晶片的推出，讓公司有50—50的存活機會，結果該晶片大獲成功，但1996年的絕望經驗成為公司非官方的座右銘，他藉此鼓勵員工，儘管絕望，仍持續推出產品，他在一場公司演說中的開場白：「我們的公司距倒閉只有30天」。

2.輝達擁抱、並充分展示失敗。

黃仁勳深信「失敗必須共同承擔」。2000年代初，輝達推出一款失敗的圖形晶片，他沒有開除產品經理，反而向數百名員工展示，導致該失敗的所有決策過程。

3.黃仁勳每天寫數百封電子郵件

黃仁勳參與各方面的業務，使他每天必須回覆數百封電子郵件，儘管每封郵件只有短短幾字。《紐約客》寫道：「一名高層將這些電郵比擬為俳句，另一人則將之喻為勒索信」。

4.黃仁勳不認為AI是人類的威脅

他完全不擔心AI有關的末日景象。當被問及AI是否有天會殺人？輝達一名主管說，「呃，電力每年都殺人」。對於AI是否有天將有自我意識？黃不以為然說，「為了成為一個生物，你必須有意識、必須對自我有某種認知，我不知道這會發生在哪個環節」。

5.黃鼓勵員工為「零億美元市場」（zero-billion-dollar markets）開發產品

輝達的成功很大程度歸功於洞燭機先。在員工開發新產品時，黃鼓勵進行這種層次的思考，他稱之為「零億美元市場」，這些探索性產品當下或許沒有競爭者或潛在客戶，但幾年後情況可能改變。

6.Omniverse是黃對未來的最大豪賭

當被問及輝達如今可能作什麼，來反映「零億美元市場」的賭注？他回應：「Omniverse」。他說，Omniverse 是一個「工業元宇宙」，能以難以置信的精細程度模擬現實世界。Omniverse最終可讓人們在數位世界中，安全地訓練機器人和自駕車。

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