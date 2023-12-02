為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

輝達今年暴漲226％、市值增26.6兆 躍居標普頭號飆股

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

2023/12/02 23:37

〔編譯魏國金／台北報導〕美國媒體《市場內幕》（Market Insider）2日指出，輝達股價今年以來暴漲226%，市值增加8500億美元（26.6兆台幣），成為今年標普500表現最佳個股。執行長黃仁勳在人工智慧（AI）技術成為主流之前多年，便將公司押注在AI上，顯示他的遠見。

該報導整理黃仁勳近期接受《紐約客》訪問中，6個最有趣的花絮，分別如下：

1.輝達座右銘：「距倒閉只有30天」。

1996年輝達幾乎倒閉，公司不得不解僱半數員工、距發薪僅剩幾週。他說，隨著Riva 128圖形晶片的推出，讓公司有50—50的存活機會，結果該晶片大獲成功，但1996年的絕望經驗成為公司非官方的座右銘，他藉此鼓勵員工，儘管絕望，仍持續推出產品，他在一場公司演說中的開場白：「我們的公司距倒閉只有30天」。

2.輝達擁抱、並充分展示失敗。

黃仁勳深信「失敗必須共同承擔」。2000年代初，輝達推出一款失敗的圖形晶片，他沒有開除產品經理，反而向數百名員工展示，導致該失敗的所有決策過程。

3.黃仁勳每天寫數百封電子郵件

黃仁勳參與各方面的業務，使他每天必須回覆數百封電子郵件，儘管每封郵件只有短短幾字。《紐約客》寫道：「一名高層將這些電郵比擬為俳句，另一人則將之喻為勒索信」。

4.黃仁勳不認為AI是人類的威脅

他完全不擔心AI有關的末日景象。當被問及AI是否有天會殺人？輝達一名主管說，「呃，電力每年都殺人」。對於AI是否有天將有自我意識？黃不以為然說，「為了成為一個生物，你必須有意識、必須對自我有某種認知，我不知道這會發生在哪個環節」。

5.黃鼓勵員工為「零億美元市場」（zero-billion-dollar markets）開發產品

輝達的成功很大程度歸功於洞燭機先。在員工開發新產品時，黃鼓勵進行這種層次的思考，他稱之為「零億美元市場」，這些探索性產品當下或許沒有競爭者或潛在客戶，但幾年後情況可能改變。

6.Omniverse是黃對未來的最大豪賭

當被問及輝達如今可能作什麼，來反映「零億美元市場」的賭注？他回應：「Omniverse」。他說，Omniverse 是一個「工業元宇宙」，能以難以置信的精細程度模擬現實世界。Omniverse最終可讓人們在數位世界中，安全地訓練機器人和自駕車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輝達跌跌不休！這5檔台灣AI股融資壓力最大
2023/12/01 10:23

輝達跌跌不休！這5檔台灣AI股融資壓力最大
中國電動車市放緩 衝擊輝達車用晶片業務
2023/08/27 21:14

中國電動車市放緩 衝擊輝達車用晶片業務

阿里山新玩法！秘境咖啡、景觀餐廳、漂浮料理
輝達利多不漲 大摩威爾森：市場反彈已無力
2023/08/27 08:13

輝達利多不漲 大摩威爾森：市場反彈已無力
名師解盤》容逸燊：台股要止跌 看AI跟台積電
2023/08/16 15:46

名師解盤》容逸燊：台股要止跌 看AI跟台積電

光南大批發年終慶！60支哀鳳15大方送
阿拉伯國家加入AI競賽 搶買輝達晶片
2023/08/15 11:46

阿拉伯國家加入AI競賽 搶買輝達晶片
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播