獨自旅遊沒人權？ 男子搭機被迫讓位給夫妻檔

美國知名作家普盧默近日搭乘土耳其航空時，在自己已經預先訂位的情況下被要求為1對夫妻讓位，讓他感覺到被羞辱。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/12/02 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名作家普盧默（Todd Plummer）近日在旅遊期刊《康泰納仕旅行者》上刊登一篇文章，稱自己在搭乘土耳其航空時，為了讓一對夫妻能坐在一起，被迫換位子，讓獨旅乘客的他感覺好像「被羞辱」。

根據《紐約郵報》 報導，普盧默在文章中寫道，自己因身型比較龐大，所以每次在搭機時都會在航空公司開放提前選位時，選擇靠緊急出口處較大的位子，而這次搭乘土耳其567航班時，也照慣例選擇了靠緊急出口的座位11D。

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不料，正當普盧默以為他可以舒服的享受長達7小時的航程時，他隨即看到1位空服員領著1對夫妻朝他走來，並要求看他的登機證。普盧默在文章中寫道，「讓我緊張的並不是這個問題，而是他問問題的方式，那位空服員是以一種質問的態度在對我說話，而且他音量大到全機艙都聽得見」。

更讓他感到氣憤的是，空服員在看到他的登機證後便直接告訴他11D已經被重複預訂了，並要求他換座位，以便讓坐在11C座位的女子能夠跟他的丈夫一起坐，「空服員告訴我即使我已經先預訂了位子，我還是必須移到9D的位子，讓這位夫妻坐在一起。」普盧默感到相當不解，難道這對夫妻不能換到其他有連續兩個空座位的地方嗎？

普盧默當下雖然試圖維護自己的權益留在座位上，但空服員咄咄逼人的態度最終還是讓他不得不讓座，他在文中表示「作為1個獨旅的旅行者就活該被換位子？這種感覺真的很令人惱怒，而且這無疑是對我徹頭徹尾的羞辱」。

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