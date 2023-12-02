害死佛洛伊德白人警獄中遭刺22刀 前幫派成員被控謀殺未遂

蕭文（圖）上月24日在「圖森監獄」（USP Tucson）遭前墨西哥幫派成員圖斯卡克猛刺22刀，目前狀況已經穩定。（法新社）

2023/12/02 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國白人警察蕭文（Derek Chauvin）2020年對非裔男子佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死被判入獄，近日《BBC》揭露，蕭文上月24日在「圖森監獄」（USP Tucson）遭前幫派成員圖斯卡克（John Turscak）猛刺22刀，造成嚴重傷勢，不過目前蕭文狀況已穩定下來。

根據《BBC》報導，上月24日圖斯卡克猛刺蕭文22刀，被控謀殺未遂，圖斯卡克是一名52歲白人，為前墨西哥「黑手黨」成員，他在接受調查人員盤問時供稱，選在黑色星期五的第二天行刺蕭文，與「黑人的命也是命」、墨西哥「黑手黨」象徵性有關。

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《BBC》指出，蕭文目前狀況穩定，根據庭上文件，圖斯卡克是在午餐時間於圖書館對蕭文行刺，並稱要不是矯正人員及時反應，他應該會殺死蕭文，但這個說法後來遭美國聯邦調查局否認，調查局不認為圖斯卡克真的想要殺死蕭文。

當時起訴蕭文的檢察官艾里森（Keith Ellison）對此感到「悲傷」，他認為蕭文已經被定罪入獄服刑，在監獄裡接受法律懲罰，蕭文理應不用擔心遭到其他暴力行為或復仇行為對待才對。

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