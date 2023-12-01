路透：台灣逾千村里長選前赴中旅遊 有區長淪為中國在台聯絡窗口

國台辦招待現、卸任里長赴中國河南旅遊，團員與國台辦人員合影。（取自中國台灣網）

2023/12/01 20:43

〔編譯魏國金／台北報導〕路透披露，中國正以低價旅遊，吸引台灣政治人物前往中國，企圖介入台灣選舉。特別是今年以來，已有超過1000名村里長參加相關行程，高於上次大選，特別是台北市的相關數字「大幅增加」，登記「相當踴躍」，且「某些區長已成為一些中國單位的在台聯絡窗口」。

一名調查中國介選活動的台灣安全官員透露，過去一個月，台灣各地有關單位對400多起赴中之旅展開調查，這些行程多數由村里長等地方意見領袖帶隊。

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該名官員指出，調查單位認為這些食宿、交通享有折扣的旅行，是由中國國台辦下屬機構提供補貼的。調查官員也透露，參加這些行程的人通常自付機票費，但其他支出則由中國當局買單。

另一名台灣安全官員說，「介選是在團體旅遊的名義下展開的」，他補充，北京鎖定對台灣行政系統至關重要的政治人物下手，因為他們在塑造輿論上扮演關鍵角色。他說，過去幾個月，僅是中台灣就有超過300名村里長參加此類的中國行程。

路透檢視的兩份安全報告顯示，九月間，台北市某區超過20名里長及其家屬，參加中國資助的上海之行，而新北市一個地方政治人物團體的10名成員，本週展開中國之行。

當中一份報告說，與4年前的大選相較，台北市的相關數字「大幅增加」，登記「相當踴躍」，「某些區長已成為一些中國單位的在台聯絡窗口」。

台灣官員透露，今年以來，已有超過1000名村里長參加相關行程，高於上次大選，他補充，中國鎖定的，是對親中候選人獲有較高支持的選區。

在高雄的相關調查中，檢察官表示，從高雄出發的5次中國行程，完全由中國國台辦出資。據悉中國官員要求旅行團團員支持特定政黨，「反對台獨」。

台灣檢察總長邢泰釗週四表示，「天下沒有白吃的午餐」，他說，目前境外勢力正以「前所未有的」利益與方式，意圖影響台灣的選舉與選民，他敦促台灣人民旅遊中國時，不要接受中國當局的補貼或指示。

報導說，兩名官員透露，近期台灣政府的審查，已促使一些政治人物對中國之行更加低調，有些行程分開安排，然後在中國會合，「他們甚至在航程中，避免比鄰而坐」。

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