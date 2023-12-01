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避免美台雙重課稅法案 美眾院委員會全票通過

雙重課稅使台灣半導體廠不願在美國進行更多投資。（法新社資料照）

雙重課稅使台灣半導體廠不願在美國進行更多投資。（法新社資料照）

2023/12/01 20:19

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國眾議院歲入委員會週四以40比0，無異議通過「美台快速雙重稅收減免法案」，並送交院會審議，使解決台美投資的雙重課稅問題，向前邁進一步。彭博報導，該法案將提供台灣類似租稅協定的優惠，在立場分歧的美國國會中，台灣政策是兩黨罕有的合作焦點。

眾院歲入委員會主席史密斯（Jason Smith）說，「美國與台灣有共同的民主信念，以及牢固的經濟關聯，國會必須竭力支持台灣；這項立法明確展現我們與盟友站在一起，共同對抗中國有害的區域影響力」。

法案共同提案人、共和黨眾議員斯蒂爾（Michelle Steel）指出，「台灣是印太地區的關鍵盟友，強化我們的經濟關聯對兩國而言是雙贏局面；透過消除雙重課稅法律，我們不僅支持台灣繼續為自由奮鬥，也支持我們自己的經濟與國防」。

解決台美投資雙重課稅問題，是台灣前駐美代表蕭美琴任內的重點議題，她曾表示，台灣的半導體企業因「不合理且不公平的」雙重課稅，而不願在美國進行更多投資，因為台灣企業繳納的稅金是競爭對手三倍之多。她說，「這是我們的投資人要求盡快解決的問題，這絕對是優先要務」。

共和黨眾議員瑪麗奧（Nicole Malliotakis）週四說，「這是委員會向台灣蕭大使告別的美好方式，我們建立非常緊密的關係，我們祝她一切順利，我也感謝她對加強美台夥伴關係的努力」。

美國參議院財政委員會九月已通過該法案，目前還不確定參院將以單一法案表決，或與其他法案包裹表決。不過參院領袖已表示，一旦眾院歲入委員會通過審議，參院將快速通過法案，法案在兩院院會通過後，經總統拜登簽署便完成立法。

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